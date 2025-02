Jagd und Naturschutz – Wie passt das zusammen? - Quarks Daily Spezial

Jagd ist nur ein möglicher Weg, um die Probleme zu lösen

Stattdessen könnte es zum Beispiel helfen, wilden Tieren mehr Rückzugsräume zu lassen, in denen sie ungestört sind. Das führt dazu, dass sie sich bevorzugt dort aufhalten und andere Gebiete meiden. Und in denen könnte dann gezielter Forstwirtschaft betrieben werden. Solche und ähnliche Ansätze könnten Interessenskonflikte entschärfen, sodass insgesamt weniger gejagt werden muss. Und wenn gejagt wird, sollte das möglichst effizient und zeitlich begrenzt geschehen.

Gar keine Jagd ist auch keine Lösung

Auch wenn gar nicht mehr gejagt werden dürfte, gäbe es nicht in jedem Fall mehr Tiere. Denn das Populationswachstum von Tieren hört irgendwann von selbst auf. Sobald in einem Lebensraum Ressourcen wie Futter und Platz ausgeschöpft sind, wirkt das als natürliche Bremse auf die Anzahl der Tiere. Trotzdem muss auch in Gebieten oder Ländern, in denen nicht mehr regelmäßig gejagt werden darf, oft schon vorher eingegriffen werden. Immer dann, wenn es zu starke Konflikte zwischen Tieren und Menschen gibt. Gar keine Jagd ist also auch keine Lösung.

Jagd beeinflusst das Verhalten der Tiere

Wenn Wildtiere nicht mehr gejagt werden, lässt ihre Angst vor Menschen nach und sie sind weniger scheu. Dann kommt es wieder öfter zu Begegnungen, die auch für uns und unser Verhältnis zur Natur wertvoll sind. Dafür muss man auf der anderen Seite aber in Kauf nehmen, dass es wieder mehr Konflikte, also Schäden durch Wildtiere oder Wildunfälle, gibt. Wie viele davon wir in Kauf nehmen wollen, ist eine Abwägungsfrage.