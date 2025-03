KI im Job – Bedroht sie bald Deinen Arbeitsplatz? - Quarks Daily Spezial

Jobs im Büro gefährdet, in Industrie und Handwerk weniger

Durch große Sprachmodelle wie GPT, LLaMA, DeepSeek und Claude können sich quer durch alle Berufe rund 40 Prozent aller Arbeitsstunden verändern, prognostiziert die Unternehmensberatung Accenture. Schließlich machen Aufgaben rund um Sprache im Schnitt mehr als die Hälfte der gesamten Arbeitszeit von Mitarbeitenden aus.

Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch die Unternehmensberatung McKinsey: KI und Automatisierung werden bis 2030 voraussichtlich bis zu 30 Prozent der Arbeitsstunden in der US-Wirtschaft übernehmen. Diese Größenordnung prognostizieren auch Studien einzelner Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wirtschaftswissenschaftler.

KI gefährdet besonders Jobs im Kundensupport

Stark gefährdet sind Tätigkeiten zum Beispiel im Kundensupport, wo Chatbots per Text und Sprache schon jetzt viele Aufgaben übernehmen, aber auch in der Buchhaltung und beim Programmieren. Accenture sieht beim Kundensupport 13 Typen von Aufgaben, von denen nur vier weiterhin von Menschen erledigt werden müssen, vier voll automatisiert werden könnten und fünf durch Zusammenarbeit mit KI profitieren dürften (etwa Zusammenfassen von Anfragen, Heraussuchen passender Infos etc. ).

Der Finanzdienstleister Goldman Sachs geht davon aus, dass generative KI bis zu einem Viertel der aktuellen Arbeitsplätze weltweit ersetzen könnte, wobei Büro- und Verwaltungstätigkeiten am stärksten gefährdet sind, aber auch Bereiche wie Recht, Architektur und Ingenieurwesen.

Laut verschiedener Untersuchungen sind Jobs in der Chemie, in der Industrie allgemein, im Handwerk, im Gesundheitswesen und der Pflege weniger von KI bedroht.

Umschulen für neue Aufgaben

Für den "Future of Jobs Report" des Weltwirtschaftsforums werden rund 800 Unternehmen aus knapp 30 Branchen aus 45 Volkswirtschaften befragt – zu Trends und den Auswirkungen auf Arbeitsplätze.

Drei Viertel der befragten Unternehmen wollen in den nächsten Jahren Big Data, Cloud Computing und KI einführen und glauben, dass dadurch schlussendlich mehr Stellen entstehen: Zwar wird KI Tätigkeiten überflüssig machen, dafür werden an anderen Stellen im Unternehmen neue Aufgaben zu erledigen sein, sodass Arbeitsplätze in den Organisationen verschoben werden müssen.

Künftig gefragt sind laut Prognosen von McKinsey fortgeschrittene IT-Kenntnisse wie Datenanalyse und Programmierung, dazu müssen 32 Prozent der Belegschaft umgeschult werden.

Das Weltwirtschaftsforum sieht Spezialisten für KI und maschinelles Lernen ganz oben auf der Liste der am schnellsten wachsenden Berufe. Auch Fachleute für digitale Transformation sind künftig wichtig. Gefragte Soft Skills sind weiterhin: Neugier, Flexibilität sowie Serviceorientierung.