Quarks Daily Spezial Folge 56- Trend Fermentieren – Bringt das was? Für mich und das Klima?

Immer mehr von uns probieren es aus, fermentieren entweder selbst Lebensmittel oder konsumieren sie. Das Netz lockt mit immer neuen Ideen. Aber profitieren wir wirklich davon, wenn wir Lebensmittel fermentieren? Tut das unserem Körper gut? Auch gerade, wenn wir immer mehr davon essen? Und was inzwischen bei Ernährung immer mitbedacht werden muss, was heißt das fürs Klima, wenn sich hunderttausende oder Millionen Menschen so ernähren?

Fermentieren: Die Natur macht den Hauptjob

Beim Fermentieren werden Lebensmittel komplett ohne Konservierungsstoffe haltbar gemacht. Das funktioniert, weil sich Mikroorganismen unter Luftabschluss vermehren. Dann beginnen Bakterien und Hefen, die auf der Oberfläche sitzen, ein Eigenleben zu führen. Und verwandeln Zucker- und Eiweiße in Milchsäure, Kohlendioxid, Alkohol oder Essigsäure. Von wilder Fermentation spricht man, wenn man außer Salz zum Konservieren nichts anderes mehr dazu tut.

Alles geht

Fermentieren kann man fast alles – Gemüse genauso wie Fisch oder Fleisch. Beliebt ist die Methode auch in der vegetarischen und veganen Küche. Wegen der besonderen Aromen, die dabei entstehen. Dann packen Köche und Köchinnen auch schon mal Douglasienzweige oder Lavendelblüten mit dazu.

Fermentieren ernährt Menschen seit Jahrtausenden

Schon vor 9000 Jahren legten südschwedische Siedler ihre frischgefangenen Fische ein. Glaubt man den Überlieferungen, wurden die Fische zusammen mit Kiefernrinde in Robbenfett fermentiert. Die Rinde setzte Säure frei, deswegen wurde der Fisch nicht schlecht. Erst im Laufe der Zeit entdeckte man, dass man durchs Fermentieren Lebensmittel nicht nur haltbarer, sondern auch leckerer machen konnte.

Wirklich gesünder? Welche Effekte sind wissenschaftlich belegt?

Man weiß, dass bestimmte Nährstoffe wie Zink, Kalium und einige Vitamine besser verwertet werden können, wenn sie aus fermentierten Lebensmitteln kommen. Die Mikroorganismen lockern die Zellwände der Nahrung auf und zerlegen die Proteine, d.h. sie verdauen das Essen schon mal vor. Außerdem profitieren Menschen mit bestimmten Unverträglichkeiten wie Laktoseintoleranz von fermentierten Lebensmitteln.