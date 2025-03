Sucht in der Familie – Was macht das mit den Angehörigen? - Quarks Daily Spezial

Der Begriff "Co-Abhängigkeit" ist umstritten

Der Begriff der "Co-Abhängigkeit", der früher oft benutzt wurde, um das Verhalten der Angehörigen zu umschreiben, ist heute umstritten, denn die "Co-Abhängigkeit" ist kein wissenschaftlich belegtes Konzept. Sie ist weder exakt umschrieben, noch irgendwie messbar.

Kritiker des Konzeptes sagen: Der Begriff "Co-Abhängige" würde die Angehörigen pauschal als Schuldige bzw. Täter diffamieren und als Synonym für "suchtförderndes Verhalten" benutzt. Es werde so der Eindruck vermittelt, dass die Angehörigen ständig falsch handelten, egal was sie tun oder auch nicht tun. Das werde den sorgenden Angehörigen nicht gerecht und blende die vielen Stärken und Fähigkeiten der Angehörigen aus, die gut für andere Menschen sorgen könnten, sich einfühlten und hilfsbereit, rücksichtsvoll und zuverlässig organisierten

Die Angehörigen gehören in der Forschung und bei Hilfsangeboten in den Blick

Auch in der professionellen Literatur wurden Angehörige lange Zeit eher als Störfaktor wahrgenommen, als diejenigen, die den Behandelnden auf die Finger schauen und kritisch sind. Auch in der Forschung gibt es Nachholbedarf: die meisten Studien untersuchen die Angehörigen aus der Perspektive des Suchtkranken, aus der Perspektive der "Familien-Pathologie".

Welche Hilfen gibt es?

Das eigene Leiden der Angehörigen ist lange Zeit nicht gesehen

worden. Das spiegelt sich auch in den Hilfsangeboten: bei einer Abhängigkeitserkrankung richten sich diese fast ausschließlich an den oder die Suchterkrankten selbst. Zwar bietet jede Suchtberatungsstelle auch Unterstützung für Angehörige an. Allerdings sind viele Suchtberater und Suchtberaterinnen nicht unbedingt geschult für die Angehörigen-Arbeit bzw. haben zu wenig Kapazitäten. Als gute Anlaufstelle haben sich Selbsthilfegruppen etabliert. Alle großen Selbsthilfegruppen für Suchterkrankte bieten in der Regel auch Angehörigen-Gruppen an. Diese werden häufig als hilfreich erlebt, da man hier auf Menschen trifft, die ähnliches erleben und verstehen, was die Suchterkrankung für die Angehörigen bedeutet.

Wenn die Belastung sehr stark ist, gibt es außerdem die Möglichkeit, sich

psychotherapeutische Unterstützung zu holen. In der Therapie von Angehörigen geht es darum, die eigene Unabhängigkeit zurückzubekommen, zu lernen, die Manipulationen, Forderungen und Täuschungen, die von dem oder der Süchtigen ausgehen, überhaupt zu erkennen. In einem nächsten Schritt muss man lernen, sich davon angemessen abzugrenzen und eine übermäßige Hilfe einzustellen. Man muss lernen "Nein" zu sagen. Im dritten Schritt geht es darum, das eigene Leben wieder in die Hand zu nehmen, Lebensfreude zurückgewinnen, die eigenen Bedürfnisse, Ziele und Interessen zu erkunden, diese dann auch aktiv zu verfolgen und zu verwirklichen.

Hilfsangebote bei Sucht:

Die Sucht & Drogen Hotline ist unter der Telefonnummer 01806 313031 zu erreichen. Sie bietet telefonische Beratung, Hilfe und Informationen durch erfahrene Fachleute aus der Drogen- und Suchthilfe. An die Sucht & Drogen Hotline können sich sowohl Menschen mit Suchtproblemen als auch deren Angehörige, Freunde oder Kollegen wenden. Das Angebot ist kostenpflichtig: 0,20 € pro Anruf aus dem deutschen Festnetz und aus dem Mobilfunknetz.