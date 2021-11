Wie es mit Corona weitergeht

Aber:

Eine Rechnung mit vielen Unbekannten

Infektiosität des Erregers

Mutationsrate

Immunität in der Bevölkerung

Was uns bevorsteht, lässt sich bisher nur grob eingrenzen. Besonders wichtig sind dabei folgende Punkte:

Für die bisherigen Erkältungs- und Grippeviren geht man von einer Basisreproduktionszahl zwischen 1 und 2 aus. Das bedeutet, ein Infizierter steckt im Durchschnitt ein bis zwei weitere Personen an. Dieser Wert liegt beim Coronavirus deutlich höher. Bei der Alpha- und Delta-Variante gehen Forschende von sechs aus, die amerikanische Seuchenschutzbehörde sogar von bis zu neun.

Schon jetzt liegen manche Menschen jeden Winter einmal flach. Möglich ist das, weil es mehrere Viren gibt und diese ständig mutieren. So entgehen sie teilweise dem Immunsystem und infizieren den Menschen aufs Neue. Bisher geht man davon aus, dass Menschen etwa zwei Jahre vor derselben Variante geschützt sind.

Influenza mutiert am häufigsten

Die Mutationsrate der unterschiedlichen Viren zeigt aber, dass SARS-CoV-2 weniger schnell mutiert als etwa Influenza-Stämme. Die Immunität dürfte demnach länger anhalten. Eine Forscher-Gruppe der Charité hat die unterschiedlichen Evolutionsgeschwindigkeiten pro Jahr analysiert, als Anzahl der Mutationen pro 10.000 Erbgut-Bausteinen:

Influenza: 25 Mutationen

Bisherige humane Coronaviren: 6 Mutationen

SARS-CoV-2: 10 Mutationen

Hinzukommt, dass der sogenannte Selektionsdruck sich in den kommenden Monaten und Jahren entspannen sollte.

Derzeit gibt es die Situation, dass es ausreichend Menschen ohne Immunität gegen SARS-CoV-2 gibt und gleichzeitig einen großen und steigenden Anteil an Geimpften und Menschen, die eine Infektion durchgemacht haben. Gerade diese Mischung führt dazu, dass sich solche Virusvarianten durchsetzen, deren Mutationen es erlauben, auch Geimpfte zu infizieren. Die Immun-Escape-Mutationen sind etwa bei der Beta-, Gamma-, Delta- und Lambda-Variante zu beobachten.

Wie gefährlich die neuen Varianten sind, haben wir hier zusammengefasst…

Die Mutationsrate könnte sich verlangsamen

Da es das Virus dennoch schwieriger hat, Menschen mit bestehender Immunität zu infizieren und es demnach auch zu weniger Infektionen, Verbreitung und damit insgesamt zu weniger Viruspartikeln mitsamt Mutationswahrscheinlichkeit führt, dürfte die Geschwindigkeit der Veränderungen etwas abnehmen. In der Wissenschaft ist dann die Rede vom „antigenic drift„, einer eher langsamen genetischen Verschiebung im Erbgut. Das ist auch bei den saisonalen Grippe- und Erkältungsviren zu beobachten.

Auch die Immunität verläuft als Wellenbewegung

Auch die Immunität in der Bevölkerung ist ebenfalls nicht in Stein gemeißelt. Gerade der Immunschutz vor Ansteckung nimmt mit der Zeit ab. Zwei Gründe sind dafür besonders wichtig:

1. Verschiedene Typen von Antikörpern

Eine Infektion wird durch neutralisierende Antikörper verhindert. Das bezeichnet Antikörper, die Viruspartikel abfangen, ehe sie an die menschlichen Zellrezeptoren binden und die Zellen infizieren können. Da die zuerst befallenen Zellen in der menschlichen Schleimhaut sitzen, spielen insbesondere Antikörper vom Typ Immunglobulin A eine wichtige Rolle beim Infektionsschutz. So schnell sie nach Infektion oder Impfung ansteigen, so schnell sinken sie wieder ab.

Mit Antikörper sind in den meisten Diskussion solche im Blut gemeint: Immunglobulin G. Sie bilden sich langsamer, sind dafür langlebiger und bieten auch Schutz vor (schwerer) Erkrankung, auch wenn der Mensch infiziert hat.

2. Der Wechsel von Erste-Hilfe in Einsatzbereitschaft

Statt die Unmengen von Antikörpern etwa im Blut aufrecht zu erhalten, wechselt der Körper in eine effizienteren Schutzmodus. Das ist ein ganz natürlicher Vorgang des Immunsystems. Übrig bleiben vor allem spezialisierte B-Zellen und T-Zellen, auch Gedächtniszellen genannt. Sie können bei erneutem Viruskontakt reagieren.

Wie lange wir nach einer Infektion immun sind, erklären wir dir hier ausführlich…

Segen und Fluch der erneuten Infektionen

Entscheidend für die Auswirkungen des neuen Coronavirus wird sein, wie schnell die Immunität abnimmt. Die bisherigen Untersuchungen im Laufe der Impfkampagne zeigen, dass die schützenden Antikörper bei bestimmten Personen etwa sechs Monate nach der zweiten Dosis stark gesunken sind und gerade bei älteren, vorerkrankten oder immunsupprimierten Menschen nicht mehr so gut wie anfangs gegen eine Erkrankung schützen. Für sie kommt eine dritte Dosis in Frage, die die Immunantwort wieder verstärkt. Vielleicht könnten die Corona-Impfungen auch grundsätzlich zu einem 3-Dosis-Schema werden.

Ansonsten geht man bislang davon aus, dass der Schutz vor (schwerer) Erkrankung durchaus langfristig ist. Der positive Nebeneffekt: Ein erneuter Viruskontakt frischt die Immunantwort wieder auf. Schnupfen, Husten, Fieber zum Preis eines verlängerten Schutzes und auch einem erneuerten Impfschutz vor Infektion. Auf der anderen Seite steht das Risiko, damit immer wieder auch Long Covid ausgesetzt zu sein.

SARS-CoV-2 als Virus unter vielen

Die künftigen „Grippewellen“ dürften ähnlich wie zuvor starken Schwankungen unterliegen ebenso wie die Infektionswellen mit den altbekannten Coronaviren. Mit SARS-CoV-2 kommt nun ein weiteres, ein zusätzliches Virus in die alljährliche Zirkulation. Dabei stehen die unterschiedlichen Viren in einer Art Wechselbeziehung. So existiert eine Kreuzreaktivität, die bedeutet, dass Immunantworten gegen ein Coronavirus auch einen gewissen Schutz vor anderen Coronaviren bieten.

Wie stark das Virus die Belastung des Gesundheitssystems beeinflusst, ist also gleichermaßen abhängig von der tatsächlichen Mutationsrate, dem Infektionsgeschehen sowie der Impfquote und Impfzeitpunkt. Bisher bieten die verfügbaren Covid-Impfstoffe einen deutlich größeren Schutz als die Grippe-Impfstoffe.