IQ-Tests: Wie schlau bist du wirklich?

Wann sind IQ-Tests sinnvoll?

Die Frage nach der Intelligenz hat zunächst einmal einen medizinisch-diagnostischen Nutzen bei Menschen mit einer Intelligenzminderung. Die Einordnung kann beispielsweise einen Einfluss auf das Betreuungsrecht haben: Welche Art von Betreuung benötigen Betroffene mit einer schweren (IQ zwischen 20 und 34) oder schwersten (IQ unter 20) Intelligenzminderung? Sind sie in einem Strafverfahren schuldfähig? Oder sollten sie anstelle eines Verfahrens in eine spezialisierte psychiatrische Klinik eingewiesen werden?

Und auch, welche medizinische Behandlung ihnen zusteht und von den Krankenkassen übernommen wird, hängt von solchen Tests ab.

Umgekehrt kann eine Hochbegabung, also ein IQ ab 130, rechtliche Ansprüche auf gezielte Förderungen mit sich bringen. Tipps dazu gibt unter anderem der eingetragene Verein "Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind" (DGHK).

Das ist der Blick auf die Extreme: besonders hoch oder besonders niedrig. Ein IQ-Test kann medizinisch aber auch in anderer Hinsicht helfen, erklärt Oliver Wilhelm: "Damit lässt sich bei manchen Erkrankungen erkennen, ob eine Behandlung erfolgreich ist." Als Beispiel nennt er den Schlaganfall: Kommen die kognitiven Fähigkeiten der Betroffenen zurück? Ähnlich sieht es auch bei Demenzmedikamenten aus.

Psychische Diagnose mit IQ-Test?

Selbst bei neurologischen Entwicklungsstörungen wie Autismus kann es helfen, den IQ zu bestimmen und möglichst ein individuelles Intelligenzprofil zu erstellen. Das legt eine britische Meta-Analyse von 18 Studien mit insgesamt über 1800 neurodiversen Menschen aus 2024 nahe. Hier zeigte sich: Kinder und Erwachsene im Autismus-Spektrum hatten in verbalen und nichtverbalen Schlussfolgerungen keine Schwierigkeiten. Bei der Verarbeitungsgeschwindigkeit und im Arbeitsgedächtnis waren ihre Ergebnisse jedoch eher unter dem Durchschnitt.

Das reiche nicht aus, um Autismus über einen IQ-Test zu diagnostizieren, so der Autor der Analyse, Alexander C. Wilson. Eine kognitive Einschätzung bei Menschen im Autismus-Spektrum könne jedoch helfen, die Betroffenen in ihren Stärken und Schwächen gezielter zu unterstützen.

Einen Nutzen von IQ-Tests oder Abwandlungen davon sieht Oliver Wilhelm aber auch im Alltag, etwa bei Einstellungstests – umso mehr, je höher die kognitiven Anforderungen im Beruf sind. "Solche Tests können dann einerseits die analytischen, fluiden Denkleistungen abfragen und andererseits relevante, berufliche Kompetenzen."

Tests für Kinder in der Grundschule

Kritischer sieht er manche Untersuchungen für Kinder: "Viele von den Tests fürs Kindesalter nehmen gar nicht Bezug auf Fähigkeiten, die im Schulalter relevant sind." Dennoch würde eine Einteilung der Kinder etwa in Hinblick auf die Schulform angestrebt: "Häufig wird dann gesagt, man möchte das Potenzial der fluiden Leistungsfähigkeit beurteilen – und tatsächlich ist damit die Intelligenz gemeint, nur dass man dieses Wort lieber umgehen möchte."

Umgesetzt wird das beispielsweise gerade in Baden-Württemberg, wo seit dem Schuljahr 2024/2025 alle Kinder der 4. Klasse an einem Kompetenztest, genannt Kompass 4, teilnehmen müssen. Abgefragt werden darin Deutsch- und Mathematikfähigkeiten sowie Aufgaben zum logischen Denken. Dieser Test soll gemeinsam mit der Einschätzung der Klassenkonferenz – also der Lehrerinnen und Lehrer – und dem Elternwille bei der Einstufung in Hauptschule, Realschule oder Gymnasium berücksichtigt werden.

Test traut weniger Kindern Gymnasium zu

Das Problem dabei: Bisher funktioniert die Auswertung nicht sonderlich gut. In Mathematik etwa qualifizierten sich bei den ersten Testdurchgängen nur 6 Prozent der Kinder für das Gymnasium und 7 Prozent für die Realschule, in Deutsch waren es 27 Prozent (Gymnasium) und 18 Prozent (Realschule).

"Und wenn die Eltern mit dem Ergebnis trotzdem nicht zufrieden waren, konnten die Kinder einen weiteren Test machen, den sogenannten Potenzialtest, der auch die fluide Intelligenz messen soll", so Oliver Wilhelm.

Die Landesregierung Baden-Württemberg schreibt in einer Pressemeldung vom 25. Februar 2025, mit der Auswertung seien sie weiterhin nicht zufrieden und würden den Kompass 4 nun anhand der vollständigen Rückmeldungen weiterentwickeln.