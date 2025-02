Das solltest du über ADHS wissen

Wie wird ADHS behandelt und ist es heilbar?

ADHS kann weder durch Medikamente noch durch Psychotherapie vollständig geheilt werden. In schweren Fällen können Medikamente dieund so die Konzentrationsfähigkeit erhöhen oder die Patientinnen und Patienten beruhigen. In der Psychotherapie lernen Betroffene in erster Linie, mit der Störung und ihren Begleiterscheinungen umzugehen und sich selbst zu verstehen. Am häufigsten setzen Therapeut:innen dieein.

Dabei trainieren Menschen mit ADHS konkrete Methoden, um mit ihren Beschwerden besser umzugehen – zum Beispiel, um den Tagesablauf zu strukturieren oder das Aufschieben von Aufgaben zu verhindern. Denn: Wer einen geregelten Tagesablauf, feste Strukturen im Beruf und einen Ausgleich wie Sport hat, kommt mit seinen Symptomen oft deutlich besser zurecht.

Methylphenidat

Methylphenidat ist ein häufig verwendeter Wirkstoff bei ADHS. Er steckt zum Beispiel in den bekannten Medikamenten Ritalin und Medikinet. Zur Erinnerung: Bei ADHS stehen Botenstoffe wie Dopamin und Noradrenalin im Gehirn an bestimmten Stellen nicht in ausreichender Menge zur Verfügung – häufig, weil sie zu schnell wieder abgebaut werden. Methylphenidat ist ein Dopamin-Wiederaufnahme-Hemmer; es verlangsamt also den Abbau von Dopamin. Dadurch erhöht sich die Konzentration von Dopamin und Noradrenalin in den wichtigen Gehirnstrukturen, was wiederum die Konzentrationsfähigkeit steigert.

"Wichtig ist aber, dass die Medikamente sehr gut auf die Patient:innen eingestellt sind: Sie sollen sich nicht zu leicht ablenken lassen, aber auch nicht so fokussiert sein, dass sie Umweltreize überhaupt nicht mehr mitbekommen", erklärt der Neurophysiologe Beste.