Brandgefahr Holzhaus

Wenn ein Wohnhaus brennt, nähren sich die Flammen vor allem am Mobiliar. „Ein dicker Holzbalken entfacht nicht so schnell“, erklärt Prof. Thomas Uibel, Professor für Holzbau und Grundlagen konstruktiver Ingenieurbau an der FH Aachen. Gebäude aus Holz seien so gebaut, dass Bewohner genug Zeit haben, um das Haus sicher im Brandfall zu verlassen.

„Die Tragfähigkeit der Holzbauteile ist je nach Gebäude für 30-90 Minuten gewährleistet. Es kann sogar passieren, dass Holzbalken bei einem Brand länger halten als Stahlträger“, sagt Prof. Uibel. Er gehört zu den klaren Befürwortern von Holz als Baustoff, weil der nachwachsende Rohstoff CO 2 speichert und leicht zu verbauen ist.