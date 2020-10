Warum natürliche Herdenimmunität eine Illusion ist

Der Zusammenhang von Herdenimmunität und Reproduktionszahl

Die Schätzung des Schwellenwerts für die Herdenimmunität basiert auf der Basisreproduktionszahl R 0 und einer simplen Formel:

PI = 1 – 1/R 0

PI steht dabei für den Schwellenwert der Herdenimmunität, also den Anteil der Menschen in einer Bevölkerung, der immun werden muss, bevor das Virus natürlich verlangsamt wird.

R 0 ist die Basisreproduktionszahl und beschreibt die Anzahl der Menschen, die ein Infizierter im Schnitt ansteckt. R ist also ein Maß für die Ausbreitungsgeschwindigkeit von einem Krankheitserreger.

Im Fall von Sars-CoV-2 schätzen Forschende aktuell, dass R 0 unter normalen Umständen bei 3 liegt: Ein Infizierter steckt im Schnitt drei weitere Personen an. Füllt man damit die Gleichung aus, ergibt sich ein Schwellenwert von aufgerundet 67 Prozent, also zwei Dritteln.

Dabei ist der Schwellenwert keine unveränderliche Größe und kann leicht abweichen. Sorgen Eindämmungsmaßnahmen – etwa Kontaktbeschränkungen oder Versammlungsverbote – dafür, dass R0 niedriger ist, sinkt auch vorübergehend der nötige Schwellenwert für eine Herdenimmunität (das lässt sich leicht testen, durch Einsetzen in die Gleichung).

Jetzt ist es in der Realität aber nicht so, dass jeder Infizierte immer drei Menschen ansteckt. Mittlerweile hat sich gezeigt, dass die meistens Infizierten deutlich weniger als drei Menschen anstecken und dass es aber einige wenige Infizierte gibt, die wiederum sehr viele Menschen anstecken und so die Pandemie vorantreiben. Das beeinflusst auch den Schwellenwert.

Nehmen wir als Beispiel eine Familie. Der Teenager hat sehr viele Kontakte – trifft sich mit Freunden, geht zur Schule und in den Sportverein – während der Rest der Familie kaum Kontakt zu anderen hat. Der Rest der Familie wäre bereits gut geschützt, wenn dieser Teenager immunisiert ist, also das Virus nicht mehr zu seinen Verwandten tragen kann. Der Vergleich hinkt ein bisschen, weil der Schwellenwert ein Durchschnittswert für eine gesamte Bevölkerung darstellt. Doch rein theoretisch läge er speziell in diesem Fall niedriger. Das heißt, je mehr Menschen in der Bevölkerung weniger Kontakte haben, desto seltener werden viele Menschen auf einen Schlag infiziert – desto seltener werden sogenannte Superspreading-Ereignisse. Das würde in der Folge bedeuten, dass noch mehr Menschen weniger als 3 Menschen anstecken und der Schwellenwert würde dementsprechend sinken.