Wo könnte der Ursprung des Coronavirus liegen?

Aber:

Es gibt keine Belege, dass das neuartige Coronavirus aus dem Labor kommt

Die Virologin Dr. Li-Meng Yan gibt an, den Beweis für die Labor-Theorie geliefert zu haben.

Viele Wissenschaftler sehen in ihrer Arbeit jedoch lediglich Behauptungen ohne Nachweise: “Die Hypothese, die Rezeptor-Bindungsstelle (RBD) des S-Protein und die Furin-Spaltstelle seien genetisch konstruiert und nachträglich eingebaut worden, ist abwegig und nicht belegt”, sagt Prof. Alexander Kekulé, Virologe an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg sowie Direktor des Instituts für Biologische Sicherheitsforschung GmbH in Halle, der die Studie für uns eingeordnet hat. Er sagt, das S-Protein von SARS-CoV-2 sei “bezüglich seiner Entfaltung bei Rezeptorkontakt, seiner Rezeptor-Bindungsstelle und bezüglich der Sequenz der Furin-Spaltstelle einmalig“. Kein bekanntes Coronavirus hätte hier “einem “bad scientist” als Vorbild dienen können”. Die Rezeptor-Bindungsstelle des S-Proteins sei am ehesten mit in Pangolinen gefundenen Viren verwandt. Es ist aber laut Kekulé kein Pangolin-Virus bekannt, das als Vorlage für das S-Protein SARS-CoV-2 gedient haben könnte. Der Virologe bezweifelt, dass die Forscher in Wuhan unveröffentlichte Viren von einem Pangolin oder einem anderen Säugetier besitzen, die sie hätten einbauen können: “Die Eitelkeit der Wissenschaftler, auch in China, spricht gegen diese “Dr.-Mabuse-Theorie””.

Noch unwahrscheinlicher sei die “Erfindung“ der Furin-Spaltstelle durch einen Menschen. “Für diese gibt es in der Natur kein Vorbild”, so Kekulé. Er bezweifelt außerdem, dass die Furin-Spaltstelle durch Zellpassagen optimiert worden sein könnte, da hierfür das Immunsystem eines Säugetiers nötig sei. In diesem Fall wäre es auch naheliegend, dass die Forscher eine “perfekte” Furin-Spaltstelle entwickelt hätten und diese nicht wie von Yan et al. beschrieben, aus ZC45 bzw. ZXC21 “zusammengebastelt” hätten.

“Das Yan-Paper würde bei mir als Reviewer durchfallen (“reject”)”, bilanziert Kekulé. Mit dieser Bewertung ist er nicht allein. “Der Bericht ist unwissenschaftlich und falsch – sie picken sich Daten heraus und ignorieren Daten, die ihre Hypothesen widerlegen”, schreibt auch Prof. Kristian Andersen, Immunologe am Scribbs Research Institute in Kalifornien, in seinem Twitteraccount.

Und mal abgesehen davon, dass die wissenschaftliche Grundlage fragwürdig ist: Die genannten Aspekte liefern keinen Beleg, dass das Coronavirus eine Laborzüchtung ist.

Wesentliche Aspekte der Wissenschaftlichkeit fehlen

Darüber hinaus finden sich in der Arbeit einige Stellen, die sehr untypisch für wissenschaftliche Publikationen sind. In der Regel veröffentlichen Wissenschaftler ihre Forschungsergebnisse auf Basis von Untersuchungen und diskutieren im letzten Teil der Arbeit kritisch, was die Ergebnisse aussagen könnten. Dabei reflektieren sie auch, wo die Grenzen der Aussagekraft liegen und an welchen Stellen weiterer Forschungsbedarf besteht.

In der Arbeit von Li-Meng Yan dagegen finden sich in der Einleitung sowie im Fazit statt einer kritischen Selbstreflexion politische Vorwürfe und die Aufforderung, die Labore in Wuhan zu überprüfen. Sie behauptet außerdem, dass wissenschaftliche Fachzeitschriften alles “zensieren” würden, was für den nicht-natürlichen Ursprung des Virus spricht, weshalb Arbeiten wie ihre nur als Preprints veröffentlicht werden könnten – also als ungeprüfte Veröffentlichungen. So würden Menschen gezielt in die Irre geführt werden. Solche Formulierungen sprechen nicht für wissenschaftliche Qualität. Absurd erscheint in diesem Zusammenhang auch, dass Yan bereits seit Jahren in eben diesen Journals mit ihren Studien veröffentlicht wird.

Wissenschaftler bezeichnen die Arbeit von Li-Meng Yan als Verschwörungstheorie

Insgesamt wird die Arbeit von Li-Meng Yan von mehreren internationalen unabhängigen Wissenschaftlern scharf kritisiert und sogar als Verschwörungstheorie bezeichnet. Auch hier ist der Vorwurf: In der Arbeit würden vor allem Behauptungen aufgestellt und keine Belege geliefert.

Zudem steht in der Kritik, dass die Arbeit mit dem wegen Betrugs angeklagten Ex-Präsidentenberater Steve Bannon in Verbindung steht. Medienberichten zufolge hat die Plattform Twitter den im September neu gegründeten Account von Li-Meng Yan gesperrt, in dem nur vier Posts zu ihrer Labor-Theorie enthalten waren.

Unser Fazit: Die Arbeit um Dr. Yan ist mit großer Vorsicht zu genießen. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Belege, dass SARS-CoV-2 aus dem Labor kommt. Sicher ausschließen kann man diese Theorie jedoch auch nicht.

Auch für Zoonosen-Theorie fehlen weitere Belege

Eine vielzitierte Studie, die im März im Fachblatt Nature publiziert wurde, kommt zum genau gegenteiligen Ergebnis: SARS-CoV-2 sei sehr wahrscheinlich kein Laborkonstrukt. Auch hier wurden Genanalysen des Virus durchgeführt. Die Forscher beschreiben, dass das neuartige Coronavirus nicht ideal an die menschlichen Zellen bindet, auch nicht ideal damit wechselwirkt. Die Schlussfolgerung: Hätte man das Coronavirus im Labor gezüchtet, so hätte man diese Mechanismen optimiert. Die Studienautoren um Prof. Kristian Andersen halten es für wahrscheinlicher, dass das Virus durch natürliche Mutation entstanden ist, höchstwahrscheinlich bei Fledermäusen. Aber: “Es stimmt wohl auch, dass das Paper von Andersen et al. nicht das letzte Wort zum Ursprung von SARS-CoV-2 war, obwohl es von einigen Kollegen so gesehen wird”, merkt Prof. Alexander Kekulé an.

Ungeklärt bei dieser Theorie ist außerdem, ob SARS-CoV-2 direkt von Fledermäusen auf Menschen übertragen worden sein könnte oder ein tierischer Zwischenwirt eine Rolle bei der frühen Übertragung auf den Menschen gespielt haben könnte.

Suche nach dem potentiellen Zwischenwirt

Als Zwischenwirt kommen beispielsweise Malaiische Pangoline infrage, die illegal in die Provinz Guangdong importiert wurden. Chinesische Forscher haben in einer Studie entdeckt, dass sie Coronaviren ähnlich wie SARS-CoV-2 enthalten. Eine experimentelle Studie des Friedrich-Loeffler-Instituts zeigt, dass auch Marderhunde SARS-CoV-2 aufnehmen können, ohne Symptome zu entwickeln. Damit kommen auch sie als Zwischenwirte in Frage.