Ibuprofen, Paracetamol und Aspirin — was bringen sie wirklich

So erhöhen Schmerzmittel unsere Schmerzgrenze

Grob lassen sich diese drei Wirkstoffe in zwei Kategorien unterteilen. Ibuprofen und ASS auf der einen Seite und Paracetamol auf der anderen.

Ibuprofen und ASS gehören zur Gruppe der nicht steroidalen Antirheumatika und haben einen ähnlichen Wirkmechanismus. Nach der Einnahme zerfällt die Tablette im Magen und gelangt in den Darm, wo der Wirkstoff aufgenommen wird. Über die Leber gelangt dieser in den Blutkreislauf und verteilt sich im gesamten Körper, inklusive aller Organe.

An Stellen, wo Zellen angegriffen werden, blockieren Schmerzmittel wie Ibuprofen oder ASS bestimmte Enzyme. Diese Enzyme sind normalerweise dafür zuständig, unsere Körpertemperatur zu erhöhen, für Schwellungen zu sorgen, aber vor allem unsere Schmerzempfindlichkeit zu erhöhen. Das alles können die Enzyme aber nicht machen, wenn sie durch Ibuprofen oder ASS blockiert werden.

Was Schmerzmittel also machen ist, überall in unserem Körper die Produktion von Stoffen zu blockieren, die eine Reihe von Schutzmechanismen unseres Körpers auslösen. Dadurch geht unsere Schmerzempfindlichkeit runter. Anschließend lösen sich die Schmerzmittel wieder von den Enzymen und werden im Blutkreislauf zur Leber transportiert. Hier wird ein Teil der Schmerzmittel-Moleküle durch die Leber rausgefiltert und zur Niere abtransportiert. Und diese Reise durch unseren Blutkreislauf bis zur Filterung in der Leber läuft dann so lange im Kreis, bis kein Wirkstoff mehr da ist. Je nachdem dauert dieser Prozess zwischen vier und sechs Stunden.

Die schnellste Wirkung kommt auf der rechten Seite

Die Position unseres Körpers kann die Wirkungsgeschwindigkeit von Schmerzmitteln beeinflussen. Um den Wirkstoff loszuwerden, muss die Tablette in den Zwölffingerdarm gelangen. Liege ich auf der rechten Seite, wird der Wirkstoff durch Schwerkraft und Magenbewegungen deutlich schneller freigesetzt, als wenn ich auf der linken Seite liege oder stehe. Studien konnten hier einen Unterschied von 10 Minuten auf der rechten Seite und 100 Minuten auf der linken Seite feststellen.

Paracetamol: Ein ungelöstes Rätsel

Während die Wirkungsmechanismen von Ibuprofen und ASS gut erforscht sind, bleibt die genaue Funktionsweise von Paracetamol unklar. Forschende vermuten, dass es ähnlich wie Ibuprofen die COX-Enzyme hemmt. Andere Studien legen nahe, dass Paracetamol möglicherweise ein Nervensystem beeinflusst, das mit Serotonin arbeitet. Eine direkte Bindung an Serotonin-Moleküle konnte jedoch bisher nicht nachgewiesen werden.

Schmerzmittel wirken auch psychisch

Die Grenze zwischen physischen und psychischen Leiden verläuft oft fließend – Bauchschmerzen stehen nicht ohne Grund umgangssprachlich für ein unentschlossenes oder unsicheres Gefühl. Schmerzmittel können nicht nur körperliche Schmerzen lindern, sondern auch Einfluss auf die Psyche nehmen. Studien zeigen, dass sie emotionales Leiden reduzieren können.

Andere Studien zeigen, dass Paracetamol unser Mitgefühl mit anderen reduziert. Auch bei Ibuprofen wurden solche Effekte schon nachgewiesen, allerdings ist die Studienlage hier nicht so eindeutig wie bei Paracetamol. Für ASS liegen bislang keine entsprechenden Befunde vor.

