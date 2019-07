Wie sinnvoll ist die Impfpflicht?

Darum geht’s:

Die Masern-Impfpflicht soll kommen

Im Zuge der aktuellen Impfpflicht-Diskussion lohnt ein Blick in unsere Nachbarländer: Schon in den ersten Monaten des Jahres 2017 erkrankten in Italien über tausend Menschen an Masern, drei Menschen starben an der Infektionskrankheit. Die Regierung sah sich zum Handeln gezwungen, noch im gleichen Jahr führte Italien eine Impfpflicht ein – neben Masern auch für Mumps, Röteln und Windpocken und sechs weitere Krankheiten. Die Impfquote sollte so schnell wie möglich steigen.

Das auch von der World Health Organization global angestrebte Ziel für Masern-Impfungen lautet: Wenn 95 Prozent der Bevölkerung geimpft sind, greift der Herdenschutz. Heißt: Es sind genug Menschen geimpft, damit sich der Erreger nicht mehr ausbreiten kann. Masern lassen sich auf diese Weise sogar gänzlich ausrotten. Infolge konsequenter Impfprogramme gilt so der süd- und nordamerikanische Kontinent bereits als praktisch masernfrei – und seit 2015 gibt es dort auch keine Röteln mehr.

Anfang 2018 folgte prompt auch Frankreich mit einer Impfpflicht für Masern. Denn auch die Impfquote der Franzosen war bereits seit Jahren extrem niedrig: Im Jahr 2017 lag die Impfquote für die zweite, entscheidende Masern-Impfung bei nur 80 Prozent – dabei bietet diese zu 99 Prozent Schutz vor einer Erkrankung.

Auch in Deutschland ließen die vermehrten Todesfälle in Europa die Debatte zur Impfpflicht wieder hochkochen. Heute soll die Masern-Impfpflicht für Kindergarten und Schulen im Bundeskabinett beschlossen werden. Einige Kitas wie etwa in Essen führten kurzerhand einfach schon selbst eine ein: Nicht geimpfte Kinder mussten zu Hause bleiben.