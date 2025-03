Ist die Zeitumstellung ungesund?

Darum gibt es die Zeitumstellung in der EU noch

Zweimal im Jahr wird in der Europäischen Union die Uhr umgestellt: Ende März eine Stunde vor, Ende Oktober eine Stunde zurück. Damit könnte längst Schluss sein. 2019 stimmte das EU-Parlament für die Abschaffung der Zeitumstellung und legte die Entscheidung in die Hände der Mitgliedsstaaten.

Einzige Bedingung der EU war: Die Mitgliedsstaaten sollen sich einigen, um Chaos zu vermeiden. Die Sorge: Wenn innerhalb Europas und zwischen Nachbarländern unterschiedliche Sommerzeitregeln gelten, könnte das dem Handel innerhalb Europas schaden.

Eine Umfrage ohne Folgen

Bürgerinnen und Bürger hatten sich in einer Online-Umfrage über gesundheitliche Probleme, Verkehrsrisiken und mangelnde Energieeinsparungen beschwert. In der Konsultation haben 4,6 Millionen Menschen ihre Rückmeldung gegeben. Zwei Drittel der Teilnehmer an der Umfrage kamen aus Deutschland. Die Umfrage gilt daher als nicht repräsentativ. Deshalb bleibt derzeit alles beim Alten: Am letzten Sonntag im März und am letzten Sonntag im Oktober werden die Uhren umgestellt.

Ein Problem, warum die Einigung so schwer ist, ist die große Ost-West-Ausdehnung der Zeitzone. "Eigentlich wäre es ideal, sich in Europa auf mindestens drei verschiedene Zeitzonen zu einigen", sagt Steffen Schädlich, Schlafmediziner im Krankenhaus Martha-Maria in Halle (Saale). So könnte man am besten auf den Sonnenstand und die Gegebenheiten vor Ort – die in Spanien, Deutschland und Polen – eingehen.