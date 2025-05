Deine Wut nutzen ohne auszurasten - Quarks Daily Spezial

Wut ist eine "primäre" Emotion

Im Gehirn sitzt die Wut im so genannten limbischen System, einem der evolutionär gesehen ältesten Teile unseres Gehirns. Deshalb spricht man bei Wut auch von einer „primären“ Emotion. Wir werden damit geboren, sie ist kulturübergreifend vorhanden, und bleibt am längsten bestehen, selbst wenn unser Hirn an einer Krankheit leidet oder verletzt wird. Wut ist eine sehr aktivierende, vitale Emotion – im Gegensatz zum Beispiel zur Trauer oder Angst.

Da Wut in unserer Gesellschaft nicht (mehr) erwünscht ist, steuert das Gehirn gegen: der präfrontale Kortex direkt hinter unserer Stirn ist unsere Vernunftzentrale. Er wirkt wie eine Bremse auf unser Verhalten und verhindert, dass wir unser Gegenüber aus Wut tatsächlich angreifen. Wie limbisches System und präfrontaler Kortex verknüpft sind, und welche sozialen Vorbilder man hatte, ist entscheidend dafür, wie gut man seine Emotionen regulieren kann.

Stressreaktion des Körpers

Wut ist immer eine Stressreaktion des Körpers auf eine bedrohliche Situation. Wenn wir wütend sind, gehen wir in den Fight Modus, in den Kampf. Dazu aktiviert unser Körper alle Kräfte und macht sich bereit: von außen kann man sehen, wie das Gesicht rot anläuft, die Nasenflügel sich aufblasen, und man anfängt zu schwitzen. Der Blutdruck steigt, der Körper schüttet die Stresshormone Adrenalin und Cortisol aus, die Atmung wird schneller. Unser Körper sorgt so für jede Menge Energie im Körper, und macht sich bereit für den Kampf.

Ist man erstmal drin im Wutausbruch, dann läuft das innere Programm ab: die Wut steuert den Handlungsimpuls, dieser wird durchgeführt (ich schreie den anderen an), die Hormone übernehmen, die Gedanken engen sich ein, man will sich verteidigen, den anderen angreifen. Wenn das Programm dann erfolgreich abgespult wurde, ebbt es auch wieder ab, die Stresshormone werden abgebaut, der Wutausbruch ist vorbei – und man muss sich davon erholen.

Wenn Wut allerdings zu oft vorkommt, dann können Wutausbrüche ein Risikofaktor für Bluthochdruck und Herzerkrankungen sein. Eine Studie an der Medical School in Harvard hat gezeigt, dass das Risiko für einen Herzinfarkt in den zwei Stunden nach einem intensiven Wutanfall um fast das Dreifache anstieg. Manchmal sind Wutausbrüche auch ein Symptom bei bestimmten psychischen Störungen wie Psychosen, dem Borderline-Syndrom oder der antisozialen Persönlichkeitsstörung.

Was man gegen Wut tun kann

Damit wir vor Wut nicht krank werden, ist es gut, den Stresspegel zu senken. Das kann durch Sport oder regelmäßig Entspannungsverfahren erreicht werden. Es hilft übrigens nichts, die Wut einfach rauszulassen und auf den Katharsis-Effekt zu hoffen, das hat ein bekanntes Experiment des US-Psychologen Brad Bushman gezeigt. 300 College-Studenten sollten einen Aufsatz zum Thema Abtreibung schreiben, und ein (fiktiver) Versuchspartner gab dann eine handschriftliche Rückmeldung über den Text. Diese war aber immer gleich - nämlich: "Das ist eines der schlechtesten Essays, die ich je gelesen habe!"

Dies diente dazu, die Teilnehmenden so richtig in Rage zu versetzen. Danach durfte ein Teil der Versuchspersonen auf einen Boxsack einprügeln, auf dem sogar ein Foto vom Bewerter klebte. Und die anderen mussten einfach nur dasitzen und abwarten – ohne sich abzureagieren. Das Ergebnis: Wer seinen Zorn über den Boxsack zu therapieren versuchte, war danach messbar wütender und aggressiver, als die Teilnehmenden aus der Kontrollgruppe, die ihre Zeit einfach nur abgesessen hatten.