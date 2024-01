Fisch – Kann man ihn noch essen? - Quarks Daily Spezial

Fest steht: Um Fische und Fischerei steht es - weltweit gesehen - nicht gut. Auch, wenn die Situation regional sehr unterschiedlich ist. Die FAO, also die Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen, schätzt, dass nur 60 Prozent der weltweiten Fischbestände nachhaltig befischt werden. Rund 35 Prozent der Bestände gelten als überfischt.

Was ist nachhaltige Fischerei?

Überfischt heißt, grob gesagt: Es werden dauerhaft mehr Fische entnommen als in den Folgejahren durch natürliche Vermehrung und Zuwanderung nachwachsen können. Das ist nicht nachhaltig. Denn nachhaltige Fischerei würde bedeuten, dass nur so viel entnommen wird, dass die Bestände erhalten bleiben. Aber das Nachhaltigkeits-Konzept geht darüber hinaus: Nachhaltige Fischerei beinhaltet auch, dass die Lebensräume der Fische und Meerestiere erhalten bleiben. Es muss also so gefischt werden, dass auch das Ökosystem drumherum möglichst wenig Schaden nimmt. Außerdem sollte auch sichergestellt werden, dass Menschen, die Fischerei betreiben, von ihrem Beruf leben können. Denn Fischerei ist auch Teil des Lebens an den Küsten weltweit.

Was stresst Meere und Gewässer?

Weltweit gibt es in den Meeren viele Probleme: Durch die Klimaerwärmung steigen auch die Temperaturen in den Ozeanen. Das wiederum hat Folgen für das Ökosystem. Denn viele Meerestiere sind an ganz bestimmte Temperaturen und eine entsprechende Umgebung angepasst. Ein weiteres Problem ist die - ebenfalls durch die Erderwärmung beeinflusste - Versauerung der Meere.

Hinzu kommen Einträge von Menschen: Müll, aber auch Spuren von Düngemitteln und Pestiziden aus der Landwirtschaft setzen an vielen Stellen Ozeanen und Gewässern zu.

Was ist problematisch an der Fischerei?

Für Verbraucherinnen und Verbraucher ist es ziemlich kompliziert zu erkennen, welche Fischart man beispielsweise nachhaltig (und ohne schlechtes Gewissen) kaufen kann. Denn wie nachhaltig die Herkunft eines Fisches ist, hängt von drei Faktoren ab: Um welche Art es sich handelt, wo das Tier herkommt und wie es gefangen wurde.