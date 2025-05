Tschüss Gleichberechtigung: Wenn das erste Kind alles verändert – Quarks Daily Spezial

Viele Paare starten mit dem Wunsch nach einer gleichberechtigten Beziehung in die Elternschaft. Doch kaum ist das erste Kind geboren, leben traditionelle Rollenbilder wieder auf. Adieu Gleichberechtigung! Dass Frauen einen Großteil der Care-Arbeit übernehmen, hat ganz maßgeblich mit unterschiedlichen sozialen Erwartungen an Mütter und Väter zu tun, aber auch mit Vorbildern im Umfeld und mit Routinen, die junge Eltern in den ersten Wochen und Monaten nach der Geburt eines Kindes entwickeln. Wenn Paare auch als Eltern gleichberechtigt leben wollen, sollten sie damit möglichst früh anfangen.

Was es heißt, für ein Kind verantwortlich zu sein, lernt man am besten im Alltag. So zeigen Studien, dass Väter, die Elternzeit nehmen, auch langfristig mehr Care-Arbeit leisten. Außerdem wirkt es sich positiv auf die Berufswege ihrer Partnerinnen aus.

Elternzeit: Theorie und Praxis klaffen auseinander

Doch auch wenn immer mehr Väter Elternzeit beantragen, bleibt die Verteilung ungleich: Über 70 Prozent der Frauen nehmen Elternzeit, im Vergleich zu nur knapp 30 Prozent der Männer. Zudem sind Frauen durchschnittlich mehr als 14 Monate in Elternzeit, während Männer weniger als vier Monate zu Hause bleiben.

Oftmals geringere Rentenbezüge für Mütter

Mütter unterbrechen ihre Erwerbstätigkeit nicht nur länger, sie arbeiten nach dem Wiedereinstieg oft auch nur in Teilzeit. Das schmälert langfristig ihre Karrierechancen und die Höhe ihrer Rentenbezüge. Bei Männern hat die Familiengründung dagegen kaum Auswirkungen auf die Erwerbstätigkeit. Über 90 Prozent arbeiten weiter in Vollzeit.