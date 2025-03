Grüne Geldanlagen – Kann ich mit ETFs etc. die Welt verbessern? - Quarks Daily Spezial

Aber: Indirekte positive Effekte sind möglich

In der Forschung zeigt sich: Es kann zumindest indirekte Effekte geben. Ein Unternehmen mit einem nachhaltigen Ziel kann durch den steigenden Kurs am Aktienmarkt zum Beispiel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Dadurch könnten große Direktinvestoren Potenzial in einem Unternehmen sehen und dieses finanziell fördern. Außerdem kann so die Attraktivität als Arbeitgeber steigen und dadurch qualifizierte Fachkräfte anziehen.

Wer mit seinem Geld wirklich etwas bewirken will, muss direkt in Umwelt- / Sozial-Projekte oder Start-Ups investieren, welche ein konkret messbares Ziel verfolgen. So kann man mit seinem Geld zumindest ein bisschen die Welt verbessern. Ob man damit Geld für seinen Altersvorsorge verdienen kann, ist aber einen ganz andere Frage.