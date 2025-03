Heul doch! Wann Weinen gut für uns ist - Quarks Daily Spezial

Wer vergießt wie oft Tränen?

Weinen ist sehr individuell. Trotzdem lassen sich einige Faktoren benennen, die unser "Weinverhalten" beeinflussen. Zum Beispiel das Geschlecht. Untersuchungen zeigen, dass Frauen in der Regel häufiger weinen als Männer. Aber auch das Alter oder Lebensumstände spielen eine Rolle. Grundsätzlich hängt unser Weinverhalten ebenso von unserer Persönlichkeit ab. Bin ich eher eine Person, die einen starken Zugang zu ihren Gefühlen hat und der es auch egal ist, ob sie jemand weinen sieht oder trifft auf mich das Gegenteil zu?

Fühlen wir uns danach besser?

Viele glauben an die "Katharsis-These": Tränen als Befreiung von emotionalen Belastungen. Doch ganz so einfach ist es nicht: Ob wir uns nach dem Weinen besser fühlen, hängt von ganz verschiedenen Faktoren ab. Ist eine mir nahestehende Person bei mir wenn ich weine, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich anschließend besser fühle, deutlich größer als wenn ich beispielsweise in einem großen Teammeeting im Job plötzlich los weine.