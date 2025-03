Plötzlich Hochwasser - Können wir uns überhaupt schützen? - Quarks Daily Spezial

Schritt eins: Vorbeugen

Extremen Regen und Hochwasser hat es auf der Welt schon immer gegeben. Sie sind erst einmal nur ein Naturereignis, nicht automatisch eine Naturkatastrophe. Auch die Wissenschaft meidet den Begriff – denn zur Katastrophe wird so ein Ereignis erst, wenn wir nicht richtig vorbereitet sind. Was also können wir tun?

Wir Menschen selbst haben viele Flüsse gefährlicher gemacht, als sie einmal waren – indem wir sie begradigt haben. Schon vor Jahrhunderten gab es das, damit sollte der Fluss weniger Platz einnehmen und außerdem für Schiffe besser befahrbar sein. Doch ein kurviger Flusslauf hat viele Vorteile, es gibt mehr natürliche Überflutungsflächen und der Fluss fließt insgesamt langsamer. Dadurch verteilt sich das Wasser bei einem Starkregenereignis besser.

Außerdem: Wo kein Haus steht, kann auch keins überflutet werden. Die beste Absicherung ist also, bei der Bebauung genug Abstand von Flüssen und Seen zu halten.

Wie viel Abstand ist genug?

Das zeigen uns Karten mit historischen Daten, die Überschwemmungen der Vergangenheit zeigen. Als Faustregel gilt: In dem Bereich, in dem statistisch alle 100 Jahre ein Hochwasser vorkommt, soll nicht gebaut werden. Das wird zwar grundsätzlich auch schon länger so gehandhabt, es kommt aber vor, dass nicht alle historischen Daten wirklich in die Berechnung miteinbezogen werden. Dann fällt der sichere Bereich zu klein aus. Und eine Garantie, dass nicht doch einmal ein Hochwasser den sicheren Bereich überschreitet, gibt es natürlich auch nicht.

Schritt zwei: Vorhersagen

Die Flut im Ahrtal hat gezeigt, dass wir hier noch Nachholbedarf haben. Die Pegelmessgeräte (auch "Pegel" genannt), die den Wasserstand überwachen sollten, waren damals schnell vom Hochwasser zerstört worden. Auch der Funk klappte nicht mehr, weil die Masten beschädigt waren. Moderne Pegel mit Sattelitenanbindung könnten robuster sein.

Und auch bei einem Schritt davor könnten wir besser sein: Mit genaueren Wasserstandsprognosen. Denn aktuell beruhen die oft auf dem „klassischen“ Wetterbericht – doch der hat ein Problem: Es ist oft schwer vorherzusagen, an welcher Stelle genau der Regen fällt, dabei kann ein halber Kilometer Entfernung schon einen großen Unterschied machen. Das Wasser sucht sich dann einen anderen Weg und fließt vielleicht nicht auf die Hauptstraße, sondern kurz dahinter ins Tal.

KI-Modelle könnten Hochwasser genauer vorhersagen

KI-gestützte Vorhersagemodelle versuchen, dieses Problem zu beheben. Die Idee: Ein Computer lernt die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Wetterdaten und dem Pegelstand an einer bestimmten Stelle selbstständig. Schon jetzt gibt es Modelle, die nach einem guten Training in der Lage sind, Hochwasser besser vorherzusagen als klassische Wettermodelle das könnten.