Pornos in der Beziehung – Ja? Nein? Vielleicht? - Quarks Daily Spezial

Pornos zu gucken, ist weit verbreitet. Eine repräsentative Umfrage von 2021 zeigt, dass über 70 Prozent der Menschen auch Pornos gucken, wenn sie in einer Beziehung sind. Unter Männern sind es 90 Prozent, unter Frauen immerhin 50 Prozent. Das ist also kein Klischee, sondern durch Zahlen belegt: Männer gucken mehr und häufiger Pornos – ob sie Single sind oder in einer Beziehung.

Prof. Richard Lemke, der an der Hochschule Merseburg zu Internetsexualität forscht und als Paartherapeut arbeitet, sieht in seiner Praxis auch vor allem heterosexuelle Paare, bei denen es vor allem für die Frauen ein Problem ist, dass ihr Partner Pornos guckt. Das spiegelt sich auch in der Literatur wider. Allerdings ist es schwer zu sagen, bei wie vielen Paaren es ein Problem gibt. Die Gründe dagegen, kann man benennen.