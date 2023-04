Quarks Daily Spezial Folge 91 - „Gute“ Erziehung – Mit Bauchgefühl oder Ratgeber?

Instinktiv richtig

Besonders im ersten Lebensjahr helfen uns unsere Instinkte, eine Bindung zu dem Baby herzustellen. Zum Beispiel verfallen wir ihnen gegenüber automatisch in den Baby-Talk. Das machen Menschen weltweit. Sie steigern so instinktiv die Interaktion zum Nachwuchs. Auch suchen Bezugspersonen intensiv den Blickkontakt zum Baby, um eine Beziehung herzustellen.

Doch im Vergleich zu den meisten Tieren ist unser Verhalten nur wenig genetisch festgelegt. So wissen wir zwar instinktiv: wenn ein Baby schreit, müssen wir uns darum kümmern. Herauszuhören, warum es weint, müssen wir aber noch lernen. Je älter ein Kind wird, desto weniger spielen Instinkte eine Rolle.

Erziehen aus dem Bauchgefühl

Viele Eltern meinen intuitiv aus dem Bauch heraus zu wissen, was für ihr Kind richtig ist. Unsere Intuition ist nichts Übersinnliches. Wir greifen dabei automatisch und ohne nachzudenken auf frühere Erfahrungen und erlerntes Wissen zurück. Solange unser Bauchgefühl viele stichhaltige Informationen als Grundlage hat, führt es wahrscheinlich in die richtige Richtung. Wenn wir also mit Geschwistern aufgewachsen sind, den Erziehungsstil unserer eigenen Eltern reflektiert haben, vielleicht auch Ratgeber gelesen und uns mit Freunden über Erziehung ausgetauscht haben, können wir uns ruhig auch mal auf unser Bauchgefühl verlassen.