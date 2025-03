Quarks Science Cops - Die Akte Reiki

Handauflegen gegen Krankheiten – wirklich?

Reiki ist eine alternative Heilmethode, die sich hartnäckig in esoterischen Kreisen hält. Die Idee: Durch bloßes Handauflegen wird eine "universelle Lebensenergie" in den Körper geleitet, die Blockaden löst, Schmerzen lindert und Selbstheilungskräfte aktiviert. Klingt zu schön, um wahr zu sein? Das liegt vermutlich daran, dass es das auch ist.

Reiki-Meisterinnen und -Meister versprechen, dass durch ihre Hände eine Energie kanalisiert wird, die den Körper in Balance bringt. Eine uralte Weisheit aus Japan, so behauptet man. Tatsächlich wurde es erst im frühen 20. Jahrhundert erfunden – also keine uralte Tradition, sondern eine relativ neue Idee, die sich in die lange Liste fragwürdiger Heilslehren einreiht.

Die Grundannahme von Reiki ist, dass Energie durch den Körper fließt, die sich durch das Handauflegen beeinflussen lässt. Doch wo genau diese "universelle Lebensenergie" herkommt oder wie sie sich messen lässt? Die Quarks Science Cops suchen und suchen, doch finden – Überraschung! – keinerlei wissenschaftliche Erklärung.

Die Wissenschaft sagt: Da ist nichts!

Naturwissenschaftlich betrachtet gibt es keine nachweisbare "Lebensenergie", die sich durch Handauflegen kanalisieren oder weitergeben ließe. Trotzdem präsentieren Reiki-Anhängerinnen und -Anhänger immer wieder Studien, die angeblich beweisen, dass Handauflegen tatsächlich Krankheiten heilen kann. Schaut man sich diese Studien jedoch genauer an, stellt sich heraus: Die Ergebnisse sind bestenfalls wackelig, schlechtestenfalls schlicht nutzlos. Fehlende Kontrollgruppen, kleine Stichproben, methodische Fehler – die Science Cops werden hellhörig.

Ist das Handauflegen überhaupt mehr als ein esoterisches Wohlfühlritual ohne jede wissenschaftliche Grundlage? Und woher kommen dann die ganzen positiven Stimmen, die auf das Handauflegen schwören? Die Quarks Science Cops nehmen die Ermittlungen auf.

Handauflegen mit fragwürdigen Folgen

Wer sich von ein bisschen Handauflegen entspannt fühlt – bitte sehr. Als Wellness-Ritual wäre es ja noch harmlos. Wenn es nicht Menschen gäbe, die es als echte Therapie verkaufen. Und hier wird es gefährlich: Manche Reiki-Meisterinnen und -Meister erwecken den Eindruck, dass Handauflegen ernsthafte Krankheiten heilen kann. Das führt im schlimmsten Fall dazu, dass Menschen auf evidenzbasierte Medizin verzichten. Wer also behauptet, Krebs, chronische Schmerzen oder andere Krankheiten wegstreicheln zu können, der gehört vermutlich in den Science Cops Knast.