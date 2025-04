Quarks Science Cops - Die Akte Super Patches

Klingt nach Wissenschaft, schmeckt nach Marketing

Super Patches versprechen erstaunliche Effekte: Wer mehr Energie, besseren Schlaf, weniger Schmerzen möchte, soll sich das passende Pflaster aufkleben – und das alles ohne Medikamente oder Chemie. Stattdessen sollenauf der Haut dasDoch was steckt wirklich dahinter?

Super Patches präsentieren sich als der neue heiße Sch**ß im Gesundheitsbereich. Der Hersteller spricht von revolutionärer „vibrotaktiler Technologie“ und speziellen Ionenkanälen zur Signal-Übertragung.

Die Pflaster sollen durch spezielle Rillenmuster dafür sorgen, dass von der Haut Signale ans Gehirn übertragen werden. Je nach Design des Musters soll dabei eine bestimmte Art der Reaktion hervorgerufen werden – etwa das Freedom Patch gegen Schmerzen, das Peace Patch gegen Stress oder das REM-Patch für besseren Schlaf.

Haben es die Quarks Science Cops hier mit einer waschechten Gesundheitsrevolution zu tun? Oder gehört die Super Patch Company samt ihrem Gründer Jay Dhaliwal in den Science Cops Knast?

Wissenschaftliche Belege? Fehlanzeige

Die Super Patches klingen auf jeden Fall nach Wissenschaft und allerneuester Technologie. Das klitzekleine Problem ist nur: Hinter „vibrotaktiler Technologie“ oder einem „Ausgleich der Neuromatrix“ stecken nur sinnfreie Worthülsen, die mit echter Forschung rein gar nichts zu tun haben.

Tatsächlich gibt es bisher keine soliden wissenschaftlichen Belege dafür, dass Super Patches irgendeine nachweisbare Wirkung auf den Körper haben, die über den Placeboeffekt hinausgeht. Seriöse Studien, die die angeblichen Effekte der Patches bestätigen? Fehlanzeige! Die Studien, die der Hersteller nennt, haben entweder gar nicht die Pflaster untersucht oder sind methodisch sehr fragwürdig.

Der Trick mit der Placebo-Wirkung

Das bedeutet aber nicht, dass Super Patches überhaupt keine Wirkung zeigen. Pflaster aufgeklebt und schon fühlt man sich frisch und energetisiert? Kann gut sein! Menschen können durch die Super Patches durchaus positive Veränderungen spüren. Der Placebo-Effekt spielt hier mal wieder eine starke Rolle.

Wie der Placebo-Effekt im Detail funktioniert, kannst du hier nachlesen.

Wenn jemand fest an die Wirkung glaubt, kann allein die Erwartung schon körperliche Reaktionen hervorrufen. Das gilt für viele Produkte, die keine echte medizinische oder physikalische Grundlage haben. So auch für die kleinen Wunderpflaster. Es konnte keinerlei Wirkung nachgewiesen werden, die über den Placebo-Effekt hinausgeht. Bevor ihr also viel Geld für Super Patches ausgebt, versucht es doch erstmal mit den Piratenpflastern aus der nächstgelegenen Drogerie!