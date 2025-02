Selbstverwirklichung – was ist mein Purpose? - Quarks Daily Spezial

Die fünf Stufen

Zuunterst – als Fundament der Pyramide – stehen die körperlichen Bedürfnisse. Dazu gehören Essen, Trinken, aber auch Kleidung, Wohnung. Diese Bedürfnisse haben Priorität vor allen anderen Bedürfnissen, und werden deshalb auch als „existenzielle Bedürfnisse“ bezeichnet.

Auf die zweite Stufe setzt Maslow das Sicherheitsbedürfnis. Er meint damit das Verlangen eines Menschen nach Schutz vor unvorhersehbaren Ereignissen des Lebens, beispielsweise Unfällen, Krankheiten oder Raubüberfällen.

Auf der dritten Stufe in der Pyramide stehen die Zugehörigkeits- und Liebesbedürfnisse: der Wunsch nicht einsam zu sein, Gemeinschaft zu erfahren, Zusammengehörigkeit.

Die vierte Stufe umfasst die Bedürfnisse nach Wertschätzung und Geltung, also der Wunsch nach Anerkennung und Achtung. Dabei geht es sowohl um die Anerkennung von anderen Personen als auch um Selbstachtung und Selbstvertrauen.

Bei den Stufen eins bis vier handelt es sich um so genannte „Mangelbedürfnisse“ oder auch „Defizitbedürfnisse“, weil etwas fehlt (Nahrung, Sicherheit, Liebe & Anerkennung) und wir dann etwas ENTBEHREN. Wir sind dann sehr motiviert, den Mangel auszugleichen.

Stufe 5: Die Selbstverwirklichung

Die letzte und fünfte Stufe, die zuoberst in der Maslow‘schen Bedürfnispyramide steht, ist die Selbstverwirklichung. Die Selbstverwirklichung wird von Maslow als „Wachstumsbedürfnis“ angesehen. Hier wird davon ausgegangen, dass das Bedürfnis – wenn es befriedigt wird – in seiner Stärke eher wächst. Er spricht deshalb auch von „Zugmotivation“: Ich will einen bestimmten, erwünschten Zustand erreichen. Nach Maslow sorgen höhere Bedürfnisse in der Pyramide für tieferes Glück, Heiterkeit und innerer Reichtum.

Die Schwächen der Pyramide

Die Maslow’sche Bedürfnispyramide ist und bleibt aber eine Theorie, und wurde schon in den Jahren nach ihrer Entwicklung in einigen Punkten korrigiert. Die Annahme zum Beispiel, dass erst ein niedriges Bedürfnis befriedigt werden muss, bevor ein höheres zum Tragen kommt, ist so nicht immer zu halten. So hungern sich beispielsweise manche Sportler zu ihrem Kampfgewicht herunter und stellen so ihr Bedürfnis nach Geltung und Selbstverwirklichung über das Bedürfnis nach Essen und Trinken.

Tatsächlich konnte Maslows Bedürfnispyramide nie wissenschaftlich überprüft werden. Trotzdem gibt es bisher kein Modell, das sie ersetzen konnte, und sie ist nach wir vor ds gängige Erklärungsmodell für Motivation und Selbstverwirklichung, und hat deshalb auch viele andere Bereiche beeinflusst: Vom Erziehungswesen über Management-Theorien bis hin zum Marketing.