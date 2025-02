Quarks Science Cops - Wahlprogramme im Check

Was von dem, was die Parteien in ihren Wahlprogrammen fordern, ist wissenschaftlich überhaupt sinnvoll oder machbar? Wenn das mal keine Frage für die Quarks Science Cops ist? In diesem Videopodcast schauen sie genau hin.

Am 23.02.2025 ist in Deutschland vorgezogene Bundestagswahl und die Parteien buhlen wieder um eure Stimmen. Versprochen wird viel und ein Blick in die Wahlprogramme offenbart eine Menge an Forderungen, Meinungen und Absichtserklärungen. Aber wie wasserdicht sind die Wahlprogramme aus wissenschaftlicher Sicht? Basieren Vorschläge und Forderungen auf Tatsachen oder wird hier vor allem unwissenschaftlicher Unfug erzählt?

Wahlprogramme – Von Fakten bis Desinformation

Was sagen die großen Parteien zu den Themen Heizen, Gentechnik, Auto und Klima? Wer beruft sich auf Fakten, wer auf Emotionen? Und wer verbreitet sogar aktiv Desinformationen? Die Science Cops nehmen in diesem Podcast die Aussagen von CDU/CSU, SPD, Grüne, FDP, Linke, AfD und BSW genau unter die Lupe, mit teils überraschenden Ergebnissen.

Keine Wahlempfehlung!

Aber lasst uns bitte klar sein: Dies ist keine Wahlempfehlung! Unser einziges Ziel ist es, euch mithilfe unserer Expertise als Wissenschaftsjournalisten mit einer wissenschaftlich geschulten Redaktion im Hintergrund, die überprüfbaren Fakten zu checken und darzulegen. Was ihr damit macht und wie ihr das bewertet, ist immer noch euch überlassen.

Dennoch: Welches Wahlprogramm hält der Überprüfung der Science Cops stand und wer darf es sich im Science-Cops-Knast gemütlich machen? Die Akte Wahlprogramme.