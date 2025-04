Facelifts, Botox, Hyaluron: Wie riskant sind Schönheits-OPs? - Quarks Daily Spezial

Schönheitsoperationen liegen im Trend

Mit rund 1,2 Millionen Schönheitsbehandlungen pro Jahr gehört Deutschland zu den Ländern mit den meisten Eingriffen und liegt nach Mexiko, Brasilien und den USA auf Platz vier.

Beliebt ist unter anderem Botox, um Falten zu glätten. Nach Angaben der International Society of Aesthetic Plastic Surgery werden in Deutschland grob geschätzt mehr als 120 Millionen Euro für Behandlungen mit dem Nervengift ausgegeben. Auch Hyaluron ist weit verbreitet – ein so genannter Filler, mit dem die Gesichtshaut aufgepolstert wird. Doch Facelifts holen auf, auch weil sie immer besser werden. Und sie werden oft mit anderen Methoden kombiniert.

Was gilt als Schönheitsoperation?

Von einer Schönheitsoperation spricht man, wenn das Gesicht oder der Körper durch Eingriffe verändert werden. Das Spektrum ist groß: Viele wollen einfach nur ihre Falten loswerden, andere finden ihre Nase nicht schön. Nicht selten haben die Eingriffe medizinische Gründe, zum Beispiel wenn das Oberlid das Auge verdeckt und das Sichtfeld eingeschränkt ist. Andere Behandlungen sind rein ästhetischer Natur, können aber der Psyche gut tun, wenn man unter seinem Aussehen leidet.