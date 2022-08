Was für verlängerte Atomkraft spricht – und was dagegen

Darum geht’s:

Intensive Debatte über Atomkraftwerke

Das Aus für die Atomkraft ist seit mehr als zehn Jahren eigentlich beschlossene Sache. Zum 31. Dezember sollen auch die letzten drei Atomkraftwerke vom Netz gehen. Das war zumindest der Plan.

Jetzt ist Gas knapp und zum Jahresende wird es noch enger, wenn erstmal die Heizperiode beginnt. Der worst case: Betrieben droht der Produktionsstopp, Mietern im schlimmsten Fall ein kalter Winter.

Ist es angesichts solch einer Situation wirklich sinnvoll, die letzten drei Atomkraftwerke wie geplant vom Netz zu nehmen? Es erscheint pragmatisch, mit den verbliebenen Meilern die Energieversorgung sicherstellen zu wollen – wie es von einigen Seiten aktuell gefordert wird.

Auch die Alternative ist umstritten

Irgendwie muss schließlich Gas eingespart werden. Mit Atomkraft lässt sich zwar nicht heizen und auch kein Gas direkt ersetzen, sie liefert Strom.

Ließe man die Atomkraftwerke aber länger am Netz, würde deren Anteil nicht ebenfalls wegfallen, sondern sie könnten etwas vom Gas-Strom kompensieren – immerhin 13 Prozent der deutschen Stromerzeugung.

Die Alternative: Alte, CO2-intensive Kohlekraftwerke wieder hochfahren. Wäre AKW-Strom dann sogar das kleinere Übel?

Über diese Frage wird politisch erbittert gestritten. Aber was gibt es wirklich an stichhaltigen Argumenten? Wir schauen auf die Fakten: Was würde eine verlängerte Laufzeit der drei AKW für uns bedeuten, für die Energieversorgung, die Sicherheit – und die Umwelt?