Von der Kläranlage auf die Felder

Mikro- und Nanoplastik befindet sich im auch im Klärschlamm – ganz einfach, weil die Kläranlagen ihren Job machen und mit speziellen Zyklonfiltern und Zentrifugalkraft 99 Prozent der kleinen Partikel aus unserem Trinkwasser lösen. Aus diesem Grund ist unser Trinkwasser von sehr hoher Qualität und weitestgehend frei von den kleinen Plastikpartikeln. Der Klärschlamm ist allerdings voll damit. Und so kann über diesen Klärschlamm Mikro- und Nanoplastikplastik im Dünger auch auf unsere Felder und auf diesem Weg in unsere Böden gelangen. Und von da aus wird es durch Hochwasser in unsere Meere und Flüsse geschwemmt.

Forschende aus Manchester haben etwa zehn Flüsse untersucht und in jedem davon Mikro- und Nanoplastik in Sediment- und Bodenproben gefunden. Mehr als eine halbe Million Plastikpartikel pro Quadratmeter Flussbett konnten sie nachweisen. In einer anderen Untersuchung haben Forschende festgestellt, dass in der Donau stellenweise mehr Plastikpartikel als Fischlarven treiben. Schätzungen zufolge befanden sich in dem Fluss durchschnittlich 317 Plastikpartikel und nur 275 Fischlarven in 1000 Kubikmetern Wasser.

Plastikmüll zerfällt zu Mikro- und Nanoplastik

An Land ist das Problem sogar noch gravierender: Je nach Umgebung gab es hier das 4- bis 23-Fache der Menge an winzigen Plastikpartikeln, die sich in Ozeanen finden lässt. Mikro- und Nanoplastik gelangt durch die industrielle Nutzung in die Umwelt, aber auch durch die Verbraucher.

Achtlos weggeworfene Verpackungen, Tüten oder Flaschen verrotten nicht. Durch Alterungs- und Zerfallsprozesse entsteht Mikro- und Nanoplastik.

Und auch über die Luft kann es sich dann verteilen. Forschende vermuten, dass Mikro- und Nanoplastik in der Atmosphäre schwebt und sich durch Regentropfen oder Schneeflocken auf dem Erdboden verteilen kann. Eine Studie liefert Beweise: Forschende des Alfred-Wegener-Instituts haben erstmals kleine Plastikteilchen in Schneeproben nachgewiesen. Die Studie bezieht sich auf die Arktis – ein Lebensraum, der vergleichsweise sehr dünn besiedelt ist, aber ähnliche Verschmutzungsgrade aufweist wie dicht besiedelte Regionen dieser Welt.

Ein Grund dafür sind die Flüsse: "Der Arktische Ozean macht zwar nur rund ein Prozent des Gesamtvolumens der Weltmeere aus, erhält aber mehr als zehn Prozent des globalen Wasserzustroms durch Flüsse, die unter anderem aus Sibirien Plastik ins Meer spülen", heißt es in einer Mitteilung des Instituts. Eine weitere Eintragsquelle ist die Fischerei. Besonders Netze und Seile, die von den Fischenden im Meer entsorgt werden, sind dabei ein sehr großes Problem.

Wind verteilt winzige Plastikpartikel über weite Strecken

Mikro- und Nanoplastik kann nicht nur übers Wasser verteilt werden, sondern auch über die Luft: Weil die Partikel so klein wie Staubkörnchen sind, können sie vom Wind hinweggetragen werden – besonders in Form von Fasern schweben sie gut.

In Spitzbergen sammelten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen Proben des sogenannten Fall-Outs – also der Partikel, die sich aus der Luft niederschlagen. Auf einer Eisscholle fanden sie 14.400 Partikel pro Liter. Dieser besonders hohe Wert fand sich allerdings in nur einer einzigen Probe, die anderen lagen bei unter Tausend Partikeln pro Liter.

Wie viel Plastik durch die Luft übertragen werden kann, lässt sich nicht genau sagen. Es hängt stark von den Luftströmen ab, die beim Schneefall geherrscht haben: Ob sie sauber oder dreckig waren. Doch um genauere Aussagen treffen zu können, brauchen die Forschenden weitere Daten.