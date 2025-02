CO2-Preis: Hilft der Emissionshandel dem Klima?

Voraussichtlich gibt es zum Start also eine höhere Nachfrage nach Zertifikaten, als verkauft werden. Einfach ausgedrückt: Wenn wir 2027 noch so viel Benzin und Heizöl tanken möchten wie momentan, wären dafür mehr Zertifikate nötig, als verfügbar sind. Das führt zu einer absichtlichen Verknappung der "Ressource" CO2-Emissionen. Und das bedeutet, der Preis für ein CO2-Zertifikat geht nach oben – vielleicht sogar rasant (siehe Frage 2). Zudem nimmt die Zertifikate-Menge, die verkauft wird, jedes Jahr ab. Das Recht, CO2-Emissionen zu verursachen, wird in der Zukunft also immer noch knapper, was den Preis weiter hochtreibt.

Es gibt Mechanismen in dem EU-Gesetz zum Emissionshandel, die den Start des Zertifikatehandels etwas abfedern sollen. Das soll dafür sorgen, dass der Handel überhaupt funktioniert. Doch auch mit diesen Mechanismen wird der Preis ansteigen.

Den Anstieg merken wir alle an der Tankstelle oder bei der Heizkosten-Abrechnung. Kurzfristig können wir uns entscheiden, die Heizung runterzudrehen oder weniger Auto zu fahren. Langfristig schützt aber nur ein Umstieg auf klimafreundliche Alternativen vor den hohen Kosten. Denn die Zertifikate-Menge, die verkauft wird, reduziert sich von Jahr zu Jahr, bis sie bei Null liegt. Dann dürfen gar keine neuen Emissionen mehr verursacht werden. So will die EU das gesetzlich festgelegte Ziel von Klimaneutralität bis 2050 schaffen.