Diese 5 Kippelemente beschleunigen die Klimaerwärmung

In der Arktis und Antarktis schrumpft das Meereis

Ausschlaggebender Punkt ist hier die sogenannte Eis-Albedo-Rückkopplung: Sonnenstrahlen werden momentan noch von Eis und Schnee zurück ins All reflektiert. Schmilzt das Eis durch die Klimaerwärmung, kann es die Strahlung nicht mehr reflektieren und Erde heizt sich weiter auf. Auf Grund dieses Effekts geht die Klimaerwärmung in den nördlichen Regionen doppelt so schnell voran, wie im weltweiten Durchschnitt. Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Arktis gegen Ende des Jahres im Sommer eisfrei sein wird.

Auch der Eisschild auf Grönland schmilzt langsam ab. Momentan befindet sich die Oberfläche der Gletscher noch in kühlen Luftschichten in 3000 Metern Höhe. Durch das langsame abschmelzen sinken sie jedoch ab – und gelangen in wärme Luftschichten. Der Schmelz-Effekt verstärkt sich auch hier selbst.