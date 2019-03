Fasern aus synthetischer Kleidung sind die Hauptquelle der Mikroplastikverschmutzung im Meer

35% des Mikroplastiks im Meer stammt vom Faserabrieb bei der Textilwäsche. Das ergab eine Studie der International Union for Conservation of Nature. Textilfasern sind damit die Mikroplastikquelle Nummer Eins bei der Meeresverschmutzung. Das Problem: Die Mikrofasern werden von Kläranlagen nicht vollständig herausgefiltert oder gelangen am Ende mit dem Klärschlamm als Dünger auf die Felder.

Je nach Faserart und Oberflächenbeschaffenheit lösen sich beim Waschgang mehr oder weniger Mikropartikel ab. Vor allem bei rauen Oberflächen reiben sich leichter Fasern ab. Beim Tragen von rauen Textilen bleiben zudem mehr Flusen aus der Umgebung an der Kleidung hängen. Auch diese werden beim Waschen ausgewaschen. In Fleecestoff sind die Fasern besonders lose verarbeitet, Nylon hingegen besteht aus hochwertigen Zwirnstoffen.

Überraschenderweise hat die Art und Länge des Waschgangs keinen wirklichen Einfluss auf den Faserverlust. Es gibt allerdings Hinweise, dass Waschpulver im Vergleich zu flüssigen Waschmittel die Reibung und damit auch den Abrieb erhöht.