Zoonosen: Wenn Krankheiten vom Tier zu Mensch springen

Welche Maßnahmen sollen das Risiko für Pandemien durch Zoonosen verringern?

Lebensräume schützen und biologische Vielfalt erhalten

Internationale Abkommen sind wichtig, um den illegalen Wildtierhandel zu unterbinden und den legalen Artenhandel mit Wildfleisch besser zu kontrollieren. Entwicklungsländer brauchen Unterstützung und Alternativen, damit die Menschen Wege finden, sich auch ohne das Töten von Wildtieren zu ernähren.

Der Schutz von Lebensräumen und der biologischen Vielfalt ist ein Schlüsselfaktor, um die Ausbreitung neuer Infektionskrankheiten zu verhindern.

“Wenn wir die biologische Vielfalt zerstören, können wir eine Vermehrung jener Arten beobachten, die am ehesten neue Krankheiten auf uns übertragen. Zugleich deutet vieles darauf hin, dass dieselben Arten auch die besten Träger für schon bestehende Krankheiten sind“, sagt Felicia Keeling, Biologin am New Yorker Bad College.

So breiten sich “Nagetiere und einige Fledermäuse weiter aus, wenn wir ihre natürlichen Lebensräume zerstören. Und sie sind am ehesten für die Übertragung von Erregern geeignet: Je mehr wir also Wälder und natürliche Lebensräume stören, desto größer ist die Gefahr, in der wir uns befinden“, so der Seuchenökologe Richard Ostfeld vom Cary Institute of Ecosystem Studies in Millbrook, New York.

Internationale Gesetze und Abkommen können darauf hinwirken, dass Lieferketten nachhaltiger werden. Außerdem sollte gewährleistet sein, dass bei der Produktion keine Zerstörung von Regenwäldern und ursprünglichen Ökosystemen stattgefunden hat.

Klar ist: Soll das Risiko von zukünftigen Pandemien verringert werden, muss der Mensch den Umgang mit Tieren und Natur grundlegend neu überdenken und gestalten.