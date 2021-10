Asteroid: Droht uns ein Ende wie den Dinosauriern?

Wie versucht man, Asteroideneinschläge vorherzusagen?

Astronomen suchen mit einem weltumspannenden Beobachtungsnetz ständig den Nachthimmel nach Asteroiden ab. Entdecken sie einen noch unbekannten Asteroiden, versuchen sie ihn über mehrere Nächte hinweg zu verfolgen. So können sie seine Flugrichtung und Geschwindigkeit bestimmen. Mit diesen Daten berechnen sie, ob er auf einem möglichen Kollisionskurs mit der Erde ist.

Mittlerweile sind die Daten von über 90% der über einen Kilometer großen Asteroiden bekannt, die die Erdbahn kreuzen. Insgesamt gibt es davon rund 1000. Jetzt wollen die Astronomen vor allem alle weiteren erdnahen Asteroiden erfassen, die kleiner als einen Kilometer aber größer als 140 Meter sind. Zur Zeit finden sie im Schnitt jedes Jahr rund 500 neue davon.

Manche Asteroiden werden erst im letzten Moment entdeckt

Am 24. Juli 2019 flog ein Fußballfeld-großer Asteroid in nur einem Fünftel der Mondentfernung an der Erde vorbei. Die Astronomen hatten ihn erst einige Stunden vorher entdeckt. Denn er flog fast gerade auf uns zu und bewegte sich deshalb kaum relativ zu den anderen Himmelskörpern. Er schien bis zum letzten Augenblick wie ein Stern fix am Himmel zu stehen. Und zwei Jahre früher, im Oktober 2017 wurde ein kosmischer Besucher sogar erst dann entdeckt, als er schon wieder auf dem Rückweg in die Tiefe des Alls war.

Er war rund einen Kilometer groß und die Entdecker tauften ihn „Oumuamua“, das ist hawaiianisch und kann frei mit „Kundschafter“ übersetzt werden. Die Astronomen waren sich lange unsicher, ob der Brocken ein Asteroid oder ein Komet war. Heute gehen sie von letzterem aus.

Oft sind die Bahnberechnungen schwierig

Als 2004 der über 300 Meter große Asteroid Apophis entdeckt wurde, berechneten Wissenschaftler seinen Einschlag auf der Erde für den 10. April 2029 mit einer Wahrscheinlichkeit von fast drei Prozent. Ein Risiko, über das man sich ernsthaft Sorgen machte. Genauere Beobachtungen führten dann aber dazu, dass ein Zusammenprall mit der Erde immer unwahrscheinlich wurde.

Bis 2006 bestand nach den Berechnungen der Astronomen aber die Möglichkeit, dass Apophis bei seinem Besuch in 2029 von der Schwerkraft der Erde so abgelenkt würde, dass er dann bei seinem nächsten Vorbeiflug im Jahr 2036 einschlagen könnte. Mittlerweile geht man von einem Einschlag frühestens in 2068 aus und das auch nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 150.000. Das liegt zwischen 4 und 5 Richtigen im Lotto.