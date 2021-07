Darum kann ein Flug ins All furchtbar ungesund sein

Und jetzt?

So schützen sich Astronauten

Knochen und Muskelabbau lassen sich mit der richtigen Ernährung und dem richtigen Trainingsprogramm deutlich verringern. Welche Maßnahmen am effektivsten sind, gilt es noch zu erforschen. Auch bei der Fehlsichtigkeit muss noch genauer untersucht werden, woher die Flüssigkeiten genau stammen, die auf den Augapfel drücken. Der Strahlenschutz muss für Langzeitflüge verbessert werden, beispielsweise durch Raumschiffe mit speziellen Schutzhüllen.

Erste Daten, wie viel Strahlung genau ein Astronaut bei einem Flug zum Mond in seinen verschiedenen Organen aufnimmt, soll ein Experiment zeigen. Dafür sollen zwei Puppen den Mond umkreisen und Messdaten liefern: Bei den 95 Zentimeter großen „Phantomen“ handelt es sich um mit Sensoren bestückte lebensgroße High-Tech-Scheiben-Puppen namens Helga und Zohar. Sie sind von der Morphologie und Anatomie her dem weiblichen Körper nachempfunden und in ihrem Inneren mit über 5.600 passiven Detektoren sowie 16 aktiven Detektoren ausgestattet, die die Strahlung während des Fluges messen werden.

Protein-Schutz vor Schäden im All

Eine Studie mit Mäusen, die für 35 Tage auf die Internationale Raumstation ISS gesetzt wurden, zeigt eine weitere Möglichkeit auf, wie man sich im All vor Alterungsprozessen schützen könnte: Die Hälfte des Mäuseteams wurde genetisch so verändert, dass es ein spezielles Protein, das Nrf2-Protein, nicht mehr in sich trug.

Nachdem alle Nagetiere wieder gesund auf der Erde gelandet waren stellten die Forscher:innen bei allen Mäusen, wie erwartet, eine Abnahme der Skelettmuskelmasse fest. Doch die Tiere mit dem Nrf2-Protein im Körper hatten den Ausflug ins All wesentlich besser überstanden und zeigten weniger Alterserscheinungen in ihrem Blutbild.

Die Vermutung der Fachleute: Der Eiweißbaustein könnte womöglich die Reisen im Orbit für viele Astronaut:innen in Zukunft angenehmer gestalten. Um die Ergebnisse auf den Menschen zu übertragen, ist aber noch weitere Forschung notwendig.

Erholt sich der Körper von den All-Strapazen?

Ein längerer Aufenthalt im All scheint die Gesundheit und den körperlichen Zustand von Astronauten nicht nachhaltig zu beeinträchtigen. Diese Erkenntisse ziehen Fachleute aus einer in dieser Form einziartigen Zwillingsstudie: Der Astronaut Scott Kelly, der fast ein Jahr von März 2015 bis Februar 2016 auf der Internationalen Raumstation ISS gelebt hatte, wurde mit seinem auf der Erde gebliebenen Zwillingsbruder Mark verglichen.

Nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde Nasa verschwanden die meisten Unterschiede, die während der Zeit im All aufgetaucht waren, nach Abschluss der Mission wieder – etwa Veränderungen der Genaktivität. Fazit der Fachleute aber bleibt trotzdem: Schwerelosigkeit und kosmische Strahlung können dem Körper schaden.

Neue Erkenntnisse könnten also helfen, das Leben im All wesentlich gesünder zu machen. Ohne zusätzliche Forschung bleiben wir besser auf der Erde und machen nur kurze Ausflüge ins All – das ist gesünder.