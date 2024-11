Mit Haustieren sprechen - Quarks Daily Spezial

Individuelle Kommunikation

Die Erforschung der tierischen Kommunikation ist sehr aufwändig und teuer. Weil sich Tiere nicht einfach befragen lassen, gibt es viele Annahmen im Forschungsfeld, die bisher nicht ausreichend untersucht wurden. Häufig finden Haustiere in ihrer Kommunikation aber auch Muster, die sich im Zusammenspiel mit ihren menschlichen Mitbewohner:innen individuell einspielen. Erwachsene Hauskatzen miauen nur, um mit Menschen zu kommunizieren. In freier Natur dient das Miauen nur zur Kommunikation zwischen einer Mama-Katze und ihren Jungen und hört auf, sobald diese ausgewachsen sind. Folgt auf einen bestimmten Miau-Laut einer Hauskatze immer eine bestimmte Reaktion, beispielsweise das Öffnen einer Türe, kann es sein, dass dieser Laut dann von der Katze immer wieder gezielt eingesetzt wird. Ob Katzen einzelne Wörter verstehen können, wurde noch nicht ausreichend untersucht und lässt sich deshalb aus wissenschaftlicher Sicht nicht beantworten. Fest steht: Mit etwas Training können Hunde die Bedeutung einzelner Wörter erlernen. Die Fähigkeiten sind hier jedoch sehr unterschiedlich. Hunde, die sehr viele Begriffe verstehen können, sind die Ausnahme und haben eine besondere Begabung.

Haustiere reagieren auf Emotionen

Auch wenn sie unsere Sprache nicht wirklich verstehen können - Tiere reagieren darauf, wie wir mit ihnen sprechen. Eine Studie der University of York hat gezeigt, dass Hunde auf Informationen in Baby-Sprache schneller und besser reagieren. Und auch unsere Emotionen und unsere Stimmung, die wir auch mit unserer Stimme transportieren, nehmen Katzen und Hunde wahr. Vielleicht ist es am Ende dann auch gar nicht so wichtig, ob sie dabei einzelne Wörter oder sogar Sprache verstehen, oder mehr die Emotionen wahrnehmen.