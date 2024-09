Soziale Phobien – Hilfe, hier sind Menschen! - Quarks Daily Spezial

Was sind die Kernsymptome bei der sozialen Phobie?

Menschen mit sozialer Phobie haben eine intensive und anhaltende

Angst vor sozialen Situationen, in denen sie von anderen beurteilt werden könnten. Diese Angst ist so stark, dass sie oft dazu führt, dass

Betroffene soziale Interaktionen meiden oder nur unter großer Anstrengung ertragen. Die Angst vor vermeintlicher Blamage oder negativer Bewertung ist allgegenwärtig und kann zu körperlichen Symptomen wie Zittern,

Schwitzen oder Herzrasen führen. Diese Symptome sind die typischen Symptome, die auch bei allen anderen Angsterkrankungen auftreten.

So häufig sind soziale Phobien

Tatsächlich erkranken etwa 10% der Menschen in Deutschland im Laufe ihres Lebens an einer sozialen Phobie. In der Forschung wird dies als Lebenszeitprävalenz bezeichnet. Es ist jedoch wichtig zu erwähnen, dass dieser Wert um einige Prozentpunkte schwanken kann – abhängig davon, wie die Stichprobe zusammengesetzt ist und wie die soziale Phobie gemessen wird. Auffällig ist, dass soziale Phobien bei Frauen etwa doppelt so häufig auftreten wie bei Männern. Jüngste Studien deuten darauf hin, dass im Verlauf eines Jahres 4 von 100 Frauen an dieser Angststörung leiden, während es bei Männern 2 von 100 sind.

Mehrere Faktoren begünstigen eine soziale Phobie

Weil es nicht den einen Auslöser gibt, sprechen Psychotherapeutinnen und -therapeuten von einem komplexen Zusammenspiel von Entstehungsbedingungen.

Für die Entstehung werden verschiedene Ursachen beleuchtet. Zum Beispiel hormonelle und endokrinologische Faktoren, die eine Angsterkrankung begünstigen können. Doch auch gesellschaftliche Einflüsse und persönliche Lebenserfahrungen scheinen eine bedeutende Rolle zu spielen.

Und auch genetische Faktoren können beteiligt sein. Es gibt Zwillingsstudien, die darauf hinweisen. Wenn Eltern z.B. sehr isoliert leben, kann das die Denkmuster aber auch die sozialen Fähigkeiten ihrer Kindern stark beeinflussen.

Ein weiteres Phänomen ist die Konzentration auf sich selbst und die eigenen körperlichen Symptome. Diese Selbstfokussierung kann die körperlichen Symptome noch verschlimmern und einen Teufelskreis in Gangsetzen. Auch der Erziehungsstil der Eltern spielt eine entscheidende Rolle. Ein wenig emotionaler, dafür kontrollierender und überbehütender Erziehungsstil kann die Entwicklung von Ängsten und Unsicherheiten begünstigen.

Unangenehme Erfahrungen mit anderen Menschen, wie das Ausgelacht, Gedemütigt- oder Ausgeschlossen werden, hinterlassen Spuren. Solche Erlebnisse können das Vertrauen in andere und in sich selbst beeinflussen.

Bei der sozialen Phobie gibt es also keinen einzelnen Auslöser – ähnlich ist es bei anderen psychischen Erkrankungen, etwa bei anderen Angsterkrankungen oder Depressionen.