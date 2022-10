Quarks Daily Spezial Folge 66 – Passgenaue Werbung – Belauschen uns unsere Smartphones?

Dieses Gefühl kennen viele Menschen. Fast jede:r von uns hat inzwischen ein Smartphone, es ist zum ständigen Begleiter geworden. Wir telefonieren, chatten, surfen im Netz, sind in sozialen Medien aktiv, lassen uns mit Kartentools den Weg zeigen. Dabei hinterlassen wir Spuren – die Konzerne wie Google, Meta und Amazon fleißig für personalisierte Werbung nutzen – das ist schließlich Teil ihres Geschäftes. Und dann gibt es Momente, in denen wir extrem passgenaue Werbung in unserer Timeline finden. Werbung zu Produkten, Reisezielen, Erlebnissen, über die wir gerade erst mit anderen sprachen. Manche Nutzer fragen sich, hören Google, Facebook und Co. heimlich über das Smartphone zu?

Verschwörungs-Mythos oder berichtigte Sorge?

Anhänger von Verschwörungsmythen sind sich natürlich sicher, dass uns unsere Smartphones jederzeit abhören, aber die Frage, ob uns die Tech-Konzerne ausspähen beschäftigt auch andere und selbst den US-Senat.

Google und Meta in Deutschland antworten auf die Frage, ob sie ihre Nutzer ausspionieren, um passende Werbung zu schalten, mit einem klaren Nein. Das war auch die Antwort von Meta-Gründer Mark Zuckerberg auf genau diese Frage, die ihm am 10. April 2018 in einer Anhörung vor dem US-Senat gestellt wurde.

Der Chaos Computer Club prüfte Smartphones

Der Chaos Computer Club (CCC) sagt, dass die Konzerne durchaus die technischen Möglichkeiten hätten, uns über das Smartphone abzuhören – weil sie Zugriff haben auf unsere Daten, auf das Mikrofon, auf die Kamera. Solchen technischen Zugriffen stimmen wir häufig auch zu, wenn wir beispielsweise eine neue App aufs Smartphone laden. Der CCC hält das Abhören dennoch für unwahrscheinlich.

In einem Selbstversuch des CCC konnten die Computer-Expert:innen keinen erhöhten Datenfluss feststellen. Das Telefon hat also nicht „heimlich“ Sprachaufzeichnungen weitergeleitet gesendet.

Woher kommt das Gefühl, belauscht worden zu sein?

Die Werbung, die wir eingespielt bekommen, trifft mitunter so passgenau unsere aktuellen Themen und Wünsche, dass wir glauben, jemand müsste zugehört haben. Wahrscheinlicher sind aber zwei andere Ursachen:

1. Kognitive Verzerrung: Wir nehmen Dinge zu einer bestimmten Zeit wahr – die passgenaue Werbung zu den Sneakern war schon länger in meiner Timeline. Ich habe sie bloß erst bemerkt, NACHDEM ich mich für Sneaker interessierte. Wenn Psycholog:innen von kognitiver Verzerrung sprechen, fassen sie damit unterschiedliche Ausprägungen von Voreingenommenheit zusammen, die unser Denken, unsere Wahrnehmung und auch ganz alltägliche Entscheidungen beeinflussen.

2. Die Unternehmen haben es gar nicht nötig, uns abzuhören. Denn die Analyse unserer Datenspuren lässt auch ohne einen „Lauschangriff“ genügend Rückschlüsse zu, welche Themen (Produkte/Urlaubsziele) mich und mein Umfeld interessieren.

Bereits 2015 ergab eine Studie, dass der Facebook-Algorithmus (Meta) nach 300 Likes einen Menschen besser einschätzen konnte, was uns gefallen würde, als der/die Partner:in.