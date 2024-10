Artenvielfalt - Darum darf sie uns nicht egal sein

Artenvielfalt gibt Sicherheit

Das ist schlecht, denn Biodiversität sorgt für Stabilität in Ökosystemen. Vielfalt ist wie eine Versicherung, sagt Katrin Böhning-Gaese, wissenschaftliche Geschäftsführerin des Helmholtz Zentrums für Umweltforschung, und vergleicht die Artenvielfalt mit einem breitgestreuten Portfolio in einem Aktienfonds: „Es gibt mir die Versicherung, dass die Erträge vielleicht nicht ganz so hoch sind, aber stabiler sind und mein Fonds nicht in sich zusammenfällt, und genau das ist der Wert der Biodiversität.“

Artensterben passiert oft im Verborgenen, es ist weniger sichtbar, als zum Beispiel der Klimawandel. Das Problem ist: Wenn wir wirklich nachweisen können, dass eine Art ausgestorben ist – etwa weil sie über mehrere Jahre nicht mehr beobachtet wurde – dann ist es bereits zu spät, um noch etwas daran zu ändern.

Immer weniger Platz für die Natur

Ein entscheidender Grund für das Sterben von Arten ist die Landnutzung durch uns Menschen. Wir verwandeln Naturflächen in Ackerland, wir holzen Wälder ab, um an Rohstoffe zu kommen, wir bauen Straßen und Siedlungen. Und weil der Platz auf unserem Planeten begrenzt ist, bleiben immer weniger Orte mit unberührter Natur, wo Tiere und Pflanzen – sich ohne Eingriffe durch Menschen – entwickeln oder erholen können.