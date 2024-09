Demokratie - So machen wir sie besser - Quarks Daily Spezial

Demokratien sind erfolgreich

Die Demokratie ist die Volksherrschaft – wir alle entscheiden also, was für Gesetze bei uns herrschen. Und das ist erwiesenermaßen ein Erfolgsmodell. Demokratien sind im Durchschnitt wirtschaftlich erfolgreicher und führen in der Regel keine Kriege gegeneinander. Auch die meisten Menschen in Deutschland sind überzeugt davon: 9 von 10 glauben, dass die Demokratie die richtige Staatsform ist. Aber: Immerhin 2 von 10 glauben nicht, dass sie bei uns in der Praxis richtig funktioniert.

Warum die Zweifel? Expertinnen und Experten glauben, das hat unter anderem etwas mit Selbstwirksamkeit zu tun – also dem Gefühl, dass das, was ich tue, wirklich einen Unterschied macht. Politische Entscheidungen werden weit weg getroffen, in Parlamenten in Berlin oder Brüssel. Da sitzen Menschen, die ich nicht kenne und deren Beweggründe ich nicht durchschauen kann. Wer sagt denn, dass die wirklich in meinem Interesse handeln?