Mikroplastik überall! Und jetzt? - Das Update - Quarks Daily Spezial

Studie: Wo Mikroplastik im Körper landet

Um Mikroplastik zu uns zu nehmen, müssen wir es noch nicht mal essen oder trinken. Es reicht, zu atmen. Die Partikel, die wir einatmen, lagern sich in der Lunge, in der Nasenhöhle und im Kehlkopf an. Wo es sich genau ablagert, hängt von der Frequent der Atmung und der Beschaffenheit der Moleküle ab. Kugelförmige Partikel bleiben häufig in den Atemwegen, während zylindrische oder pyramidenartige Partikel tiefer rein gehen. Das Modell von Forschenden der University of Technology Sydney aus dem Frühsommer 2024 hat allerdings seine Grenzen, weil es auf einem digitalen Modell unseres Atemtraktes basiert. Es vereinfacht die Vorgänge also, gibt uns aber ein grundlegendes Verständnis für das Thema.

Was richtet das Plastik im menschlichen Körper an?

Das weiß man noch nicht. Um diese Frage zu beantworten, fehlt es weiterhin an wissenschaftlicher Evidenz. Befürchtungen gehen davon aus, dass die Partikel durch den Körper wandern und sich in Organen festsetzen. Tierversuche deuten darauf hin, dass Kleinstpartikel sogar die Blut-Hirn-Schranke überwinden können. Sie wurden in Gehirnen von Mäusen nachgewiesen. Dort können sie möglicherweise zu Entzündungen oder Schäden an den Zellmembranen führen. US-amerikanische Forscher:innen der University of Rhode Island gingen bei den Mäusen sogar von einem gestörten Verhalten aus. Ergebnisse aus Tierversuchen lassen sich nicht komplett auf Menschen übertragen. Hier ist weitere Forschung notwendig.

Mögliche Folgen von Mikroplastik im Körper: chronische Schäden oder sogar Krebs. Belege, dass das in unserem Körper passiert, fehlen allerdings bislang. Die Forschung hat daher Mikro- und Nanoplastik besonders im Fokus. Es muss weiter geforscht werden, was Mikroplastik – auch im Nanometer-Bereich – in uns anrichtet und welche gesundheitlichen Folgen dies haben könnte.

Was jede:r Einzelne unternehmen kann

Verbraucher:innen könnten dafür sorgen, möglichst wenig Plastik zu verwenden und so auch den Eintrag von Mikroplastik in die Umwelt zu reduzieren. Mit unseren Einkäufen können wir die Industrie dazu bringen, umzudenken. Gemüse und Obst sollten wir in Papier packen, nicht in dünne Plastikbeutel.

Beim Wäsche waschen kann man darauf achten, Waschmittel ohne Mikroplastik einzusetzen. Und bei Klamotten gilt: 100% Baumwolle ist viel besser als Kleidung mit Jersey oder Elasthan. Das steckt häufig in Funktionskleidung. Je häufiger man die wäscht, desto mehr kleine Partikel landen in der Umwelt.

Außerdem ergibt es Sinn, dass wir als Gesellschaft weiter in Recycling investieren und Plastik aus dem Meer fischen, bevor es über Jahre zu Mikroplastik wird – und noch schwerer zu entfernen ist.