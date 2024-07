E-Sport: Ist das wirklich Sport?

Aber: E-Sport ist gleichzeitig anders

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) lehnt seit nunmehr zehn Jahren E-Sport als gleichwertige und vor allem gemeinnützige Sportaktivität ab. Es gibt aber auch andere Positionen, etwa vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) oder dem Landessportbund Nordrhein-Westfalen. Hier wird trotzdem sehr kritisch mit E-Sport umgegangen.

Als eher bewegungsarme Tätigkeiten sind E-Sports den klassischen Sportarten nicht gleichwertig, heißt es bislang. Dabei geht es vor allem um den Selbstzweck. Sport wird auch gemacht, weil Sport an sich Spaß macht. Gemeint sind dabei insbesondere die Bewegungsabläufe.

Bei Computerspielen hingegen sind die Bewegungsabläufe als motorische Tätigkeit nicht der Selbstzweck, sondern gelten als Mittel zum Zweck. Die Gamer performen mit Maus und Tastatur, um ihre Spielfigur zielgerichtet zu bewegen. Wer würde sich schon auf die Couch setzen, nur um diese Tastaturbewegung zum Selbstzweck durchzuführen?

Manche Forscher trennen Mausbewegungen und Tastaturklicks nicht von den Handlungen, die Spielfiguren in der virtuellen Welt vollziehen. Hier gib es in der wissenschaftlichen Debatte zwei Lager: diejenigen, die körperliche Aktivität von digitaler Bewegung vollkommen unterscheiden und diejenigen, die beides für miteinander verschmolzen halten.

Eine Entscheidung liefert nicht die körperliche Bewegung allein

Die Debatte wird bislang über körperliches "Leisten/Nicht-Leisten" geführt. Ohne den körperlichen Aspekt und ausschließlich über den Leistungsaspekt würde es weniger um die motorischen Abläufe und Umfänge mit ihren physiologischen Effekten gehen als vielmehr um die Ergebnisse von jeglicher Sport-spezifischer Motorik – und damit auch im E-Sport. Es klingt überzeugend – aber was ist dann mit Musikerinnen und Musikern, fragen Forschende. Sehr spezielle Bewegungen, hartes Training, womöglich sogar Wettkampfcharakter – und doch würde niemand Musik als Sport-Disziplin betrachten.

Genauso analysieren Forschende aber auch die Funktion von Sport in unserer Gesellschaft. Etwa warum Sport als sinnvoll, notwendig oder positiv erachtet wird im Bezug auf Gesundheit (Bewegung ist förderlich), Wirtschaft und Politik (Publikum als Kunden oder Wähler; finanzielle Unterstützung für Sportstätten), Bildung und Kommunikation (Sport als pädagogischer Wert; Sport als soziales und kommunikatives Bindeglied) usw. In vielen Bereichen lässt sich E-Sport andocken.

Es gibt Argumente dafür und dagegen

Es gibt letztlich Aspekte oder Perspektiven, die für oder gegen eine Vergleichbarkeit von E-Sport und Sport sprechen. Letztlich ist es vor allem die Priorisierung, der Ausschluss oder ein Kompromiss, der eine Entscheidung darüber treffen könnte.

Weitere Punkte, die darüber hinausgehen sind beispielsweise die Wertvorstellungen von Sportorganisationen. Gewaltinhalte stehen in vielen Spielen derart im Vordergrund, dass sie den ethischen Grundsätzen des Sports widersprechen. Leider sind das oftmals besonders populäre Spiele und nicht diejenige, die sich manch Sportverein vorstellen kann. Wir kommen daher gleich auch dazu, warum das Internationale Olympische Komitee daher einen ganz neuen, aber eben auch umstrittenen Weg wählte.

Völlig anders zum bisherigen Sportgeschehen ist auch die Tatsache, dass bislang ausschließlich die Hersteller und Entwickler der Spiele über die Regeln bestimmen:

Die Programmierung gibt vor, welche Spielmodi, Spielmechaniken, Abläufe und Taktiken überhaupt möglich und erlaubt sind. Hinzu kommen technische Einschränkungen, die ebenfalls völlig von den Unternehmen ausgehen.

Bei Wettkämpfen können Veranstalter weitere Standards als Regelwerk etablieren, um Fairplay, Verzerrung oder Sanktionen zu kontrollieren.

Das heißt: Im E-Sport-Bereich bestimmen die Hersteller oder Publisher – also private Unternehmen wie Electronic Arts, Tencent, Activision Blizzard oder Konami – bislang völlig eigen über das Regelwerk. Bei Dota2 sind die Unternehmen selbst sogar Veranstalter der Weltmeisterschaft.

Sportarten hingegen gehören niemandem und organisieren sich über Dachverbände, in denen gemeinsam über Regeln oder Regeländerungen diskutiert wird. Selbstverständlich stehen auch Dachverbände oder Organisationen wie die Fifa oder Uefa immer wieder in der Kritik. Allerdings gibt es dort weit mehr demokratische Kontrollelemente als es bislang in den E-Sports der Fall ist.

Olympische Spiele mit eigenen Levels

Die Widersprüche zwischen Wertevorstellungen und Spielmechaniken haben zuletzt ganz neue Formen des Wettbewerbs hervorgebracht: Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat für E-Sports-Meisterschaften eigene Mini-Disziplinen entwickelt. So konnten berühmte Profispieler in der Kategorie "Shooting" in speziellen Fortnite-Levels ihre Technik und Schnelligkeit unter Beweis stellen.

Das gleicht zwar wieder klassischen Sportdisziplinen – hat dann aber mit dem Ursprungsspiel so gut wie nichts zu tun. Während das für die klassischen Sportverbände so besser ins Bild passt, sind viele leidenschaftliche Spieler und Spielefans enttäuscht. Außerdem wird die Suchtmechanik vieler Spiele hervorgehoben, die sich negativ auf Kinder und Jugendliche auswirken kann.

Der Landessportbund sieht aber auch Chancen darin, E-Sports in das bestehende Vereinswesen zu integrieren. Denn am Ende geht es ja oftmals darum, dass sich Kinder und Jugendliche treffen. Games sind ein Anreiz und können dabei helfen, Kinder vor Einsamkeit zu bewahren und sich an bewegungsintensive und damit gesunde Sportarten heranzutasten.

Am Ende geht es vor allem um Geld

Sportspiele sind Vorreiter in Sachen E-Sport, weil sie den konventionellen Sportarten am ähnlichsten sind oder sie abbilden. Fernab der Debatte, ob E-Sport nun tatsächlich als Sport gelten soll, wurden bereits Tatsachen geschaffen. Seit der Saison 2023/2024 sind die Vereine der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga verpflichtet, ein Team für die „Virtual Bundesliga“ zu stellen. So etabliert sich der E-Sport immer stärker im Profibereich und spielt bei Lizenzen, Werbeeinahmen und Publikum eine immer stärkere Rolle.

Ein wichtiger Grund, warum Vertreter großer Sportorganisationen in Deutschland sich deutlich gegen E-Sport als Sportart positionieren, ist Geld. E-Sports sind Geldmaschinen und generieren für Entwickler und Veranstalter enorme Umsätze – Tendenz steigend.

Bei Turnieren wie der Dota 2-Weltmeisterschaft 2021 ging es etwa um Preisgelder in Höhe von 40 Millionen Dollar. Auch das ist bei klassischen Sportarten, gerade beim Fußball nicht anders. Bei der Akzeptanz von E-Sport als gemeinnützige Aktivität spielt Geld eine ebenso große Rolle.