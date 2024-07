Wie Musik das Leben beeinflusst

Wie entsteht der Musikgeschmack?

Musik gibt es schon, solange sich die Menschheit erinnern kann. Forschende gehen davon aus, dass sich die anatomischen Strukturen, die wir zum Singen benötigen, vor etwa zwei Millionen Jahren beim Frühmenschen entwickelt haben. Die ältesten entdeckten Musikinstrumente sind etwa 50.000 Jahre alt.Über die Rolle der Musik in früheren Zeiten lässt sich spekulieren – vermutlich diente sie einerseits der Gemeinschaft und dem Feiern, aber auch der Verbindung zu Gott oder den Göttern.

Auch später noch spielte die Musik im Kontext des Glaubens eine große Rolle (und tut es heute weiterhin). Interessanterweise wurden und werden aber ebenso religionskritische Gedanken über Musik verbreitet. In diesen Hinsichten geht es gar nicht so sehr um den Musikgeschmack. Stattdessen dient die Musik in solchen Fällen als religiöses oder politisches Statement.

Bekannte und neue Erfahrungen

Mit der Zeit entwickelten sich je nach Kultur verschiedene Richtungen und Stile. Was einem Menschen gefällt, ist dabei eine Frage davon, was er oder sie kennt, sagt Stefan Kölsch: "In der Regel hören wir Musikarten, mit denen wir aufgewachsen sind — in Deutschland also eher westliche, tonale Musik." Das ist natürlich nicht das einzige Kriterium. Die Persönlichkeitseigenschaften und Werte spielen ebenso eine Rolle wie die Stimmung: Man mag nicht unbedingt immer die gleiche Musik. Manche Lieder sprechen uns zudem an, weil sie Erinnerungen wecken, also Nostalgie hervorrufen.

Auch die Art und Weise , wie Musik verfügbar ist, beeinflusst den Geschmack. Früher konnte man sie nur selbst machen oder auf Konzerten hören, dann zog sie über das Grammofon in Häuser ein. Mit dem Entstehen des Radios fanden die Lieder ein immer breites Publikum, und über Kassetten und CDs konnte jede und jeder wählen, was sie oder er hören wollte. Und nun lässt sich jederzeit und praktisch von überall auf Streaming-Dienste zugreifen und die eigene Playlist nach Lust und Laune zusammenstellen. Damit entstehen Möglichkeiten, die über die gewohnte Kultur hinausgehen. Spannenderweise erweitern viele Menschen vor allem dann ihren musikalischen Horizont, wenn die Routine in ihrem Leben in irgendeiner Form unterbrochen wird. So zeigte sich etwa, dass während des Corona-Lockdowns mehr mit dem Musikgeschmack experimentiert wurde. Auch Reisen in fremde Länder bieten Gelegenheit, andere Richtungen kennen und schätzen zu lernen. Offenbar können dadurch dauerhafte Vorlieben entstehen: Neue Musikvorlieben beeinflussen langfristig den Geschmack.

Der soziale Faktor

In der Musikindustrie ist es ein ständiges Ziel vorherzusagen, wie ein neues Lied oder ein Album angenommen wird. Dazu kommen oft mathematische Modelle zum Einsatz, die verschiedene Charaktereigenschaften der Musik einbeziehen, aber auch beispielsweise, wie beliebt die Künstlerinnen und Künstler vorher schon waren und wie viel Einfluss der Musikverlag hat. Eine kürzlich erschienene Studie legt außerdem nahe, dass die soziale Komponente eine sehr wichtige Rolle spielt. Soll heißen: Menschen, die miteinander vernetzt sind, hören auch eher die gleiche Art Musik. Dieser Faktor sei bei der Einschätzung des Erfolgs von einem Song etwa genauso relevant wie die Beliebtheit der Musikerinnen und Musiker.

Dazu kommt die Abgrenzung : Manche Menschen hören bestimmte Musikrichtungen, um ihre Ablehnung sozialer Regeln und Erwartungen auszudrücken oder beispielsweise den Eltern gegenüber zu zeigen: Ich bin ein eigener Mensch.

Traurige oder aggressive Lieder

Dass auch bei der Frage des Musikgeschmacks vieles noch unerforscht ist, zeigt die Debatte um traurige Lieder: Warum hören manche Menschen gerne — und teils unabhängig von der eigenen Stimmung — Songs mit tragenden Melodien und melancholischen Texten? Offenbar kann das Gehirn diese Trauer, die nicht auf uns selbst bezogen ist, in eine angenehme Erfahrung uminterpretieren. Dazu könnte ein Kunstgriff unseres Hirns helfen: die psychologische Distanzierung, die möglicherweise dafür sorgt, dass wir die negativen Aspekte der Musik ignorieren und uns auf die Schönheit der Töne oder beispielsweise auf nostalgisch-verknüpfte Erinnerungen konzentrieren können. Dazu kommt: "Die Stimmung der Musik wird unterschiedlich wahrgenommen", sagt Stefan Kölsch. "Was für manche traurig klingt, wird von anderen als friedlich oder beruhigend empfunden."

2018 untersuchten zwei australische Forscher aggressive Musik. Sie schlagen vor, dass Fans andere Aspekte der Musik wahrnehmen als Menschen, denen die Lieder nicht gefallen. So könnten manche durch gewaltvolle Texte und Klänge ihre negativen Emotionen regulieren oder "rauslassen", während sich andere dadurch eher bedroht fühlen. Für die Fans klangen die Lieder zudem eher ermutigend und vitalisierend statt aggressiv. Auch hierbei spielen kulturelle und soziale Faktoren eine große Rolle. Besonders durch die Ablehnung, die manchen Musikrichtungen vom Mainstream her entgegenschlägt, werden die sozialen Bande zwischen den Fans gestärkt.