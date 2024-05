Was wissen wir über Träume?

Das Gehirn schaltet im Schlaf nicht einfach ab

Trotzdem geben solche Untersuchungen ein ungefähres Bild über die Vorgänge im Gehirn, während wir träumen. Grundsätzlich gilt: Im Schlaf schaltet das Gehirn nicht einfach ab, sondern ist weiterhin aktiv. Aber die Art der Aktivität unterscheidet sich vom Wachzustand. Manche Gehirnregionen fahren ihre Arbeit herunter, während andere erst richtig loslegen. "Wir wissen zum Beispiel, dass eine Region namens Hippocampus wichtig für das Gedächtnis ist", sagt Michael Schredl.

"Im Schlaf verändert sich dort die Aktivität so, dass am Tag aufgenommene Informationen weiterverarbeitet und an andere Gehirnregionen zur Speicherung gegeben werden." Was nachts im Kopf passiert, ist also durchaus wichtig für das ganze Leben. Die amerikanische Traumforscherin Deirdre Barrett drückt es in einem Fachgespräch so aus: "Es gibt keinen Grund zu glauben, dass die Vorgänge im schlafenden Gehirn weniger bedeutsam sind als die des wachen Gehirns."

Träume bilden ab, was uns beschäftigt

Sind Träume also Bildfetzen von dem, was im Schlaf ins Langzeitgedächtnis verschoben wird? Tatsächlich zeigen die meisten Träume ein Abbild von Dingen, die uns im wachen Zustand gerade sehr beschäftigen. Ob Träume aber etwa nötig sind, um Erinnerungen besser abspeichern zu können, oder ob das zwei getrennte Vorgänge sind, sei bisher nicht klar, sagt Michael Schredl. Einige Forschende gehen davon aus, dass Träume diese Vorgänge widerspiegeln können, aber keine aktive Rolle in diesen physiologischen Prozessen spielen.

Zudem werden Träume nicht nur von innen heraus gebildet. Auch körperliche Empfindungen schaffen es bis in die Traumwelt: So könnte sich eine Person im Traum plötzlich im Eis festgefroren sehen, wenn in der Realität die Füße unter der Decke hervorschauen und dadurch kalt geworden sind. Bereits 2009 zeigten Michael Schredl und Kolleg:innen, dass Gerüche den Träumen eine positive oder negative Note verleihen können — je nachdem, womit die Träumenden die Gerüche assoziierten.

Wie Träume auch auf den Körper wirken

Das bedeutet, dass Reize von außen oder von innen zum Teil in den Traum integriert werden. Und es zeigt, dass das Gehirn auch nachts viele Informationen verarbeitet. Umgekehrt wachen manche Menschen nach einem Albtraum mit rasendem Herzen auf – die Träume beeinflussen also auch den Körper.

Übrigens: In bestimmten Schlafphasen verlieren die Muskeln ihre Spannung. Das dient dazu, dass wir ruhig im Bett liegen bleiben, wenn wir intensiv träumen. Es gibt jedoch eine Erkrankung, die REM-Schlaf-Verhaltensstörung, bei der dieser Mechanismus nicht funktioniert. REM steht für Rapid Eye Movement (mehr dazu in Frage 2). Die Muskeln können sich dann weiterhin bewegen, teils sogar sehr heftig. Betroffene können dann sich selbst und andere gefährden.

Neben einfachen Bewegungen von Armen oder Beinen zeigt sich oft auch komplexes Verhalten, das als "dream enactment behavior" bezeichnet wird. Gemeint ist damit, dass die Träumenden mit ihren Bewegungen praktisch ihren eigenen Traum nachspielen. Das ist allerdings nicht zu verwechseln mit dem Schlafwandeln: "Dabei ist das Gehirn halb wach und halb schlafend, also in einem ganz anderen Zustand", erklärt Michael Schredl.