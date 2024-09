Was ist eigentlich "guter Schlaf"?

USA

VerschiedeneDas beginnt schon in der Schule, wie Studien nahelegen. So fühlten sich in Befragungen von Jugendlichen in denund der Schweiz jeweils rund zwei Drittel regelmäßig morgens zu müde, um aus dem Bett zu kommen.

An freien Tagen schlafen Schülerinnen und Schüler zudem im Schnitt ein bis zwei Stunden mehr als an Schultagen, obwohl sie sich später hinlegen. Das deutet darauf hin, dass das Lernen und andere frühe Aufgaben bei vielen von ihnen kein optimales Schlafverhalten ermöglichen. "Bei der Berufswahl kann das ebenfalls eine Rolle spielen", so Spiegelhalder.

In einem großen Teil der Berufe muss man früh zur Stelle sein und hat nicht die Möglichkeit, den Körperbedürfnissen zu folgen. "Darunter leiden manche Betroffenen sehr." Allerdings stehen die Vogelbezeichnungen für die Extreme: Zwischen Eule und Lerche gibt es eine Menge Menschen, die nach ihrem biologischen Bedürfnis weder besonders früh noch auffallend spät aufstehen – manchmal wird diese Gruppe als Taube bezeichnet, um bei den Vögeln zu bleiben.

Die innere Uhr und der Schlafdruck

Neben den Eule/Lerche-Persönlichkeiten gibt es zwei verschiedene Faktoren, die das Schlafverhalten regulieren. Das eine ist die viel zitierte innere Uhr, die uns grob gesagt tagsüber wach und nachts müde werden lässt. Beeinflusst ist sie von dem schlaffördernden Hormon Melatonin.

Gelangt Tageslicht auf die Netzhaut der Augen, hemmt das die Melatoninbildung. Gegen Abend, wenn das Licht schwächer wird, steigt der Melatoninspiegel langsam an, bleibt nachts relativ konstant und nimmt in der Aufwachphase wieder ab. Deshalb auch die Empfehlung, den Abend nicht in allzu hellem Licht zu verbringen: Damit wird das Melatonin künstlich weiter unterdrückt und der Körper wird nicht ausreichend auf den Schlaf vorbereitet. Die innere Uhr hat zudem Einfluss auf verschiedene Körperfunktionen – dazu mehr in Frage 3.

Der zweite Faktor wird als "Schlafdruck" bezeichnet. Wie genau die biologischen Prozesse dabei funktionieren, ist bisher nicht klar. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass mehr Schlafdruck entsteht, je länger man wach ist. Nach einem Mittagsschlaf kommt die Müdigkeit entsprechend später, unabhängig von der inneren Uhr. Die beiden Faktoren bestimmen also gemeinsam, wann ein guter Schlaf funktioniert.