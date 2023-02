Quarks Daily Spezial Folge 82 – Schlafmangel – Macht er uns dick, dumm und krank?

Wann spricht man von einer Schlafstörung?

Mehr als jeder zweite Deutsche sagt von sich, dass er Probleme damit hat ein- oder durchzuschlafen. Eine schwere Schlafstörung – Fachleute sprechen von Insomnie – haben rund sechs Prozent der Menschen in Deutschland. Das heißt nach offizieller Definition: Sie finden mehr als einen Monat lang an mindestens drei Tagen in der Woche nicht in den Schlaf. Oder sie wachen immer wieder auf und sind am nächsten Tag übermüdet.

Lerche oder Eule?

Das Leben gegen die innere Uhr ist einer der Hauptgründe für Schlafstörungen. Der Hintergrund: Jeder Mensch hat einen eigenen Schlaf-Wachrhythmus, den die innere Uhr vorgibt. Sie entscheidet darüber, ob wir eher zu den Lerchen oder zu den Eulen gehören, also lieber früher oder später aufstehen. Wann wir müde werden, steuern Hormone, vor allem Melatonin und Adenosin. Der Melatonin-Spiegel steigt an, wenn es dunkel wird. Adenosin wird tagsüber produziert und reichert sich im Gehirn an. Ist eine bestimmter Schwellenwert erreicht, macht uns das schläfrig.

Warum wir schlecht schlafen

Auch Stress hindert uns daran einzuschlafen oder lässt uns nachts stundenlang wachliegen. Die Gene können verantwortlich sein oder bestimmte Krankheiten. Eine dieser Krankheiten ist die Schlafapnoe, bei der es nachts zu Atemaussetzern kommt. Weitere Beispiele: Das Restless-Legs-Syndrom, also unruhige Beine, Multiple Sklerose oder auch psychische Erkrankungen wie Depressionen. Wer chronisch schlecht schläft, sollte daher in jedem Fall zu einen Arzt oder einer Ärztin gehen, um dort klären zu lassen, ob eine dieser Erkrankungen für unruhige Nächte sorgt.

Krank durch Schlafmangel

Krankheiten können uns den Schlaf rauben. Doch es geht auch umgekehrt: Wer dauerhaft nicht gut schläft, wird krank, denn der Körper braucht Schlaf, um zu regenerieren. Während wir schlafen, werden zum Beispiel schädliche Stoffe aus dem Gehirn abtransportiert. Forschende gehen deshalb davon aus, dass durch dauerhaften Schlafmangel das Risiko für Erkrankungen wie Parkinson oder Alzheimer steigt. Außerdem begünstigen Schlafstörungen Übergewicht und Herz-Kreislauferkrankungen. Das hat eine große Übersichtsstudie gezeigt.