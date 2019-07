Das passiert, wenn du nicht mehr schläfst

Wir werden risikobereiter

Krankheiten können schlechter abgewehrt werden

Daran schließen sich zahlreiche Beeinträchtigungen an: Wir können uns schlechter konzentrieren, reagieren langsamer auf unvorhergesehene Ereignisse, sind leichter reizbar und es macht uns nicht mehr so viel aus, Risiken einzugehen. Unsere geistigen Fähigkeiten sind nach 24 Stunden ohne Schlaf ähnlich eingeschränkt wie wenn wir 0,1 Promille Alkohol im Blut haben, ergab eine weitere Studie.

Schon nach 24 Stunden Schlafentzug ist das Immunsystem weniger gut in der Lage, Krankheiten abzuwehren. Bestimmte Zellen, die die Aufgabe haben, Krankheitserreger zu bekämpfen, werden träger. Auch das Krankheitsgedächtnis des Körpers ist beeinträchtigt: Das Immunsystem prägt sich also nicht so gut ein, welche Erreger es schon kennt und kann beim nächsten Mal möglicherweise nicht so effektiv reagieren, wenn etwa die Viren erneut in den Körper eindringen.

Wir bekommen Heißhunger auf Fastfood

Dass wir besonders Heißhunger auf Fast Food bekommen wenn wir die Nacht durchgefeiert haben, hat übrigens auch mit Schlafmangel zu tun. Die Übermüdung führt dazu, dass das Belohnungszentrum im Gehirn aktiviert wird. Die Lust insbesondere auf kalorienreiches Essen steigt.