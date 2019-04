So sehr kann uns Einsamkeit krank machen

Aber:

Lange Zeit wurden die körperlichen Folgen wenig beachtet

Menschen sind nicht zur Einsamkeit gemacht: Früher, in prähistorischen Zeiten, waren wir darauf angewiesen, in Gemeinschaft zu leben – um Gefahren abzuwehren und unser Überleben zu sichern. Daher hat sich vermutlich ein Mechanismus herausgebildet: Wenn wir auf uns allein gestellt sind und den Schutz der Gruppe verlieren, gerät der Körper in Alarmbereitschaft – und schüttet zum Beispiel das Stresshormon Cortisol aus.

Bei einsamen Menschen, zeigen zahlreiche Untersuchungen, ist der Spiegel dieses Hormons im Blut auch dauerhaft erhöht. Auch der Blutdruck und Blutzuckerspiegel erhöhen sich, das Immunsystem ist geschwächt. Wie genau die Zusammenhänge im Körper wirken, ist noch nicht erforscht. Doch es gibt einige Hinweise.

In mehreren Studien konnte gezeigt werden, dass Einsamkeit die Wahrscheinlichkeit für zahlreiche Krankheiten erhöht: Neben Depressionen und Angsterkrankungen sind das Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebs, Demenz. In einer umfangreichen Meta-Studie konnte die amerikanische Wissenschaftlerin Julianne Holt-Lunstad zeigen, dass Menschen mit funktionierenden sozialen Interaktionen seltener an vielen Krankheiten leiden.

Denn: Soziale Interaktion schützt das Herz und stärkt das Immunsystem. Cortisol ist eine Art Marker für das Immunsystem. Bei sozialen Interaktionen steigt die Anzahl so genannter Killer-Zellen, die unter anderem verhindern können, dass Krebs entsteht. Cortisol aber schwächt die Bildung von Killer-Zellen. Die generelle Sterblichkeit bei einsamen Menschen steigt.

Lange Zeit haben vor allem die körperlichen Folgen von Einsamkeit wenig Beachtung gefunden. Holt-Lunstad betont, dass Einsamkeit ein großer Risikofaktor ist. Die Ausmaße vergleicht sie mit denen von Alkoholsucht und Fettleibigkeit – ähnlich viele Menschen sind laut ihren Berechnungen betroffen. Zu den Ausmaßen, wie stark Einsamkeit auf zum Beispiel die Herzgesundheit wirkt, gibt es sehr unterschiedliche Angaben.

Es sind aber eben nicht nur Ältere

Die sind zwar besonders betroffen, aber auch viele Mittdreißiger leiden unter Einsamkeit. “Es leben so viele Menschen in Ein-Personen-Haushalten wie nie zuvor”, erklärt Psychiater Meyer-Lindenberg. Allerdings ist es nicht notwendigerweise das Alleinleben. Einsamkeit und ein Mangel an sozialer Interaktion heißt: Ich habe weniger soziale Kontakte, als ich möchte.

Dabei beobachten Experten drei Einsamkeits-Phänomene:

Einsamkeit korreliert mit anderen gesundheitsschädlichen Verhaltensweisen (wer einsam ist, ernährt sich beispielsweise häufig schlechter).

Einsamkeit und das Gefühl der Isolation lösen Stress aus – die Menschen schlafen schlechter.

Einsamkeit korreliert mit psychischen Erkrankungen wie Depressionen und Angsterkrankungen.

Verwechseln wir dabei möglicherweise Ursache und Wirkung? Haben wir vielleicht weniger soziale Kontakte, weil oder wenn wir krank sind? “Bei jüngeren Menschen funktioniert es eher in die Richtung, dass Einsamkeit krank macht, bei älteren Menschen in beide Richtungen – sie sind einsam, weil sie krank sind, und/oder krank und daher einsam”, sagt Meyer-Lindenberg. Wissenschaftler sehen durchaus Hinweise, dass soziale Interaktionen Stress abpuffern können – und damit Herz-Kreislauf-Erkrankungen entgegen wirken.