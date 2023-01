Quarks Daily Spezial Folge 81 – Kinderwunsch – Darum haben wir ihn (nicht)

Kinder haben großen Stellenwert

Kinder zu bekommen – das ist für viele Menschen in Deutschland offenbar sehr wichtig. Eine Umfrage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat z.B. ergeben, dass etwa die Hälfte der Bevölkerung es für „ganz besonders wichtig“ hält, Kinder zu haben. Auch bei jungen Menschen ist der Wunsch nach Kindern sehr präsent. Mit Mitte 20 geben fast 80 Prozent der Frauen an, sich Kinder zu wünschen bzw. schon zu haben. Bei den Männern sind es fast genauso viele.

Kinderwunsch naturgegeben?

Für manche Biologen ist der Wunsch nach Kindern der einzige Grund, warum wir überhaupt existieren, nämlich, um unsere Gene weiterzugeben.

Für andere steht der Wunsch nach Sex, der dann möglicherweise zu Kindern führt, im Vordergrund. Der Evolutionsbiologe Thomas Junker sagt, dass unsere Instinkte definitiv eine Rolle spielen, aber längst nicht alles sind: „Unser Verhalten wird zwar in Grundzügen von der Biologie bestimmt. Die Kultur übernimmt dann aber das Feintuning.“

„Kinder bringen Freude“

Die Soziologin Paula-Irene Villa Braslavsky sieht es ähnlich. Sie spricht davon, dass wir Menschen „bio-soziale“ Wesen sind. Die Möglichkeit, dass wir uns fortpflanzen und Kinder bekommen können, sei naturgegeben. Was wir daraus machen, bleibe uns überlassen. In einer Studie hat die Partnervermittlung ElitePartner gefragt, warum Menschen sich für Kinder entschieden haben. Am häufigsten wurde genannt: „Kinder bringen Freude in den Alltag“, „Mit Kindern erlebt man mehr“, oder „Es gibt dem Leben einen tieferen Sinn.“ Aber auch gesellschaftlicher Druck spielt bei vielen eine Rolle. Fast die Hälfte der Befragten hat der Aussage zugestimmt, dass Kinder „gesellschaftlich erwünscht“ seien oder: „Wenn im privaten Umfeld (fast) alle Kinder haben, ist man leicht außen vor.“