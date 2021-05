Was bringen Melatonin-Produkte zum Einschlafen?

Darum geht’s:

Melatonin wird vielerorts als Einschlafhilfe beworben

Was ist Melatonin?

Ob in der Fernsehwerbung, in Apotheken oder in Drogeriemärkten: Melatonin wird lautstark als “Schlafhormon“ angepriesen. Enthalten ist es in Tabletten, Sprays oder Lösungen. Dass sich mancher Schlaflose wohl von dem vermeintlichen Wundermittel Hilfe verspricht, zeigen auch die Suchanfragen bei Google: Sie steigen seit 2020 tendenziell.

Melatonin ist ein Hormon, das der Körper hauptsächlich in der Zirbeldrüse, einem Teil des Zwischenhirns, bildet – und zwar dann, wenn es dunkel wird. Dann steigt die Produktion langsam an, unsere Körpertemperatur sinkt, wir werden müde.

Zwischen zwei und vier Uhr nachts schüttet der Körper am meisten Melatonin aus, danach fällt der Spiegel wieder ab. Licht hemmt die Synthese des Hormons. Melatonin reguliert also unseren Schlaf-wach-Rhythmus und beeinflusst unsere innere Uhr. So kam die Idee auf, dass künstlich zugeführtes Melatonin uns besser schlafen lässt.

Allerdings wird eingenommenes Melatonin in der Leber schnell abgebaut, nur relativ wenig davon gelangt ins Blut. Bei älteren Menschen kann dies anders sein, da die Funktion der Leber nachlässt. Aber auch hier gilt: Individuell ist dies unterschiedlich.

Zudem wissenswert: Ein zu niedriger Melatoninspiegel kann Schlafstörungen verursachen, muss es aber nicht.