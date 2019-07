Darum wecken uns nur bestimmte Geräusche

Welche Schlafphasen gibt es?

Der Nicht-REM-Schlaf ist entspannter

Es gibt große Unterschiede zwischen den einzelnen Schlafphasen. Vor allem in der sogenannten REM-Schlafphase ist das Gehirn hochgradig betriebsam. In dieser Phase träumen wir besonders intensiv, was sich an schnellen Bewegungen der Augäpfel unter den geschlossenen Lidern zeigt. Daher auch der Name: REM steht für Rapid Eye Movement. Die EEG-Muster eines Schlafenden, also die elektrischen Ströme des Gehirns, ähneln sich während der REM-Phase und im Wachzustand stark.

Im Nicht-REM-Schlaf ist es dagegen deutlich ruhiger im Kopf. Dazu gehören das Einschlafstadium, das Leichtschlafstadium sowie die Tiefschlafphase. Damit der Schlaf erholsam ist, folgen die Schlafphasen im Normalfall einem bestimmten Ablauf, der mit dem REM-Schlaf endet. Dabei dauert die Zeit zwischen Einschlafen bis zum Ende des ersten REM-Schlafes rund 90 Minuten. Jede Nacht wiederholen wir drei bis fünf solcher Schlafzyklen. Gegen Morgen werden dann die Tiefschlafphasen kürzer und die REM-Phasen länger.